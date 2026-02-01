Siatkówka. Set Chemika w Rzeszowie

Siatkarki Chemika przegrały z liderkami tabeli w Rzeszowie. Mecz niemal przez cały czas był pod kontrolą mistrza Polski Developresu, a dwa pierwsze sety były dominacją rzeszowianek.

Developres Rzeszów - Lotto Chemik Police 3:1( 25:20, 25:11, 21:25, 25:21)

Chemik: Hewelt, Mędrzyk, Grabowska , Różyńska, Orzoł, Koput, Nowak (libero) oraz Partyka, Przybyło, Gierszewska, Dorywalska, Rybak-Czyrniańska.

Po fatalnych dwóch setach policzanki ruszyły do walki. Wykorzystując dekoncetrację rywalek wygrały III seta. Potem znów dominacja rzeszowianek była już wyraźna.

Chemik miał przez cały mecz kłopoty z forsowaniem defensywy rywalek. Policzanki kończyły co trzeci atak, podczas, gdy rzeszowianki miały blisko 50-procentową skuteczność w ataku. IV set był wyrównany, ale padł łupem faworytek z Rzeszowa, których do wygranej pociągnęła Bannister. W Chemiku grę ciągnęła Hewelt zdobywając blisko 30-procent wszystkich punktów zespołu. (woj)

