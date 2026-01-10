Siatkówka. Chemik nie zwalnia tempa. Czwarty z rzędu komplet punktów [GALERIA]

Fot. Stanisław Zyblewski

Siatkarki Chemik kontynuują wspaniałą passę zapoczątkowaną 12 grudnia w meczu z Radomką. Sobotnia wygrana z beniaminkiem z Nowego Dworu była czwartą z rzędu za 3 punkty.

REKLAMA

Lotto Chemik Police - LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:1 (25:21, 22:25, 25:23, 26:24)

Lotto Chemik: Przybyło, Rybak-Czyrniańska, Hewelt, Orzoł, Różyńska, Partyka, Nowak (l), Grabowska, Mędrzyk, Gierszewska, Koput.

Outsider tabeli dzielnie walczył z Chemikiem o pierwszy punkt w Tauron Lidze. LOS dał się Policzankom mocno we znaki i był blisko doprowadzenia do tie-breaka, ale ostatecznie Chemik zakończył spotkanie w czterech partiach.

Chemik rozpoczął mecz bez dwóch swoich najskuteczniejszych siatkarek Mędrzyk i Gierszewskiej, a przyjezdne od pierwszych piłek dobrze grały zarówno w ataku jak i bloku. Mankamentem zespołu z Mazowsza były natomiast zepsute zagrywki. Podopieczne trenera Michora dopiero w końcówce inauguracyjnego seta bowiem tym elementem dostarczały punkty rywalkom i dlatego wynik był bardzo wyrównany 7:7, 12:12. W drugiej części seta policzanki uzyskały przewagę i odskoczyły na kilka punktów. Po ataku Rybak-Czyrniańskiej prowadziły 21:16 i 24:19.

W drugim secie walka punkt za punkt trwała do stanu 7:7. Potem dzięki skutecznej grze Zakościelnej i Reiter ekipa gości odskoczyła na 5 oczek. Trener Michor dokonał zmiany w swoim zespole, a na parkiecie pojawiła się powracająca po kontuzji Gierszewska, młoda rozgrywająca Grabowska, a wkrótce także Mędrzyk. Nie powstrzymało to jednak LOS przed wygraniem tego seta.

Kolejną odsłonę policzanki rozpoczęły z Mędrzyk i Gierszewską w składzie, ale LOS nadal grał jak równy z równym. Beniaminek prowadził 18:21, ale skuteczna gra Orzoł i Różyńskiej pozwoliła Chemikowi odwrócić w końcówce losy trzeciego seta.

W czwartej odsłonie LOS wygrał cztery pierwsze akcje. Kolejne należały do gospodyń, które odskoczyły 9:6. Na prowadzenie ekipa z Nowego Dworu wychodziła w tej odsłonie jeszcze kilka razy, ale w emocjonującej końcówce znów lepsze były Policzanki.

MVP spotkania została Julia Orzoł, która w całym spotkaniu zdobyła 25. punktów, mając 50-procentową skuteczność w ataku.

(woj)

REKLAMA