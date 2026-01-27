Siatkówka. Chemik rozbity w Szczecinie

Fot. Stanisław Zyblewski

Siatkarki Budowlanych w 68 minut rozprawiły się z Chemikiem w szczecińskiej Enea Arenie w walce o ligowe punkty. Wiceliderki Tauron Ligi w dwóch pierwszych setach wręcz rozbiły policzanki.

REKLAMA

Chemik Police - Budowlani Łódź 0:3 (14:25, 9:25, 23:25)

Chemik: Mędrzyk, Koput, Hewelt, Orzoł, Różyńska, Grabowska, Nowak (libero) oraz Przybyło, Gierszewska, Partyka, Rybak-Czyrniańska.



Poniedziałkowy mecz miał być rewanżem za przegrany przed kilkoma dniami ćwierćfinał Pucharu Polski. Siatkarki Budowlanych znów pokazały jednak wyższość, a ich przewaga była jeszcze wyraźniejsza niż w meczu pucharowym w Łodzi. W pierwszym secie Chemik ugrał 14 punktów, a w kolejnym nie dobił nawet do 10 oczek.

W trzecim secie rywalkom dały się we znaki środkowe polickiej drużyny, ale i ta partia padła łupem łodzianek. (woj)

REKLAMA