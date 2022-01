Siatkówka. Przegrany sparing Chemika z Niemkami

Siatkarki Grupy Azoty Chemik Police mają za sobą długi i trudny tydzień treningowy przygotowujący zespół do wznowienia rozgrywek w 2022 roku, a na zakończenie tego okresu w sobotę zagrały mecz sparingowy z zespołem niemieckiej ekstraklasy Potsdam SC, przegrywając po tie-breaku 2:3 (27:25, 30:32, 21:25, 15:11, 8:15).

Chemik: Łukasik 16, Połeć 9, Milenković 7, Brakocević-Canzian 6, Czyrniańska 5, Rios 5, Żurawska (libero) oraz Lipska 10, Pol 7, Kowalewska 1

Spotkanie było typową grą kontrolną i drużyny umówiły się na rozegranie trzech normalnych setów (do 25 punktów) i dwóch dodatkowych (do 15). Ostatecznie lepsze okazały się Niemki, które zwyciężyły w tie breaku do 8. Najwięcej punktów dla polskiego zespołu zdobyła Maja Savić (16, 50% w ataku), a z bardzo dobrej strony w przyjęciu pokazała się Aleksandra Jegdić (81% odbioru na 21 prób).

(mij)