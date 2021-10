Siatkówka. Z II ligi po medal mistrzostw świata

Daniel Pliński poprowadził reprezentację Polski do lat 21 do brązowego medalu mistrzostw świat. Biało-czerwoni w całym turnieju przegrali tylko dwa mecze, w tym półfinałowy z Włochami 2:3.

- Dziękujemy wszystkim za wsparcie i wiarę w ten zespół. Cudowna grupa, która zasłużyła na ten medal. Przy naszych problemach oni są dla mnie mistrzami świata! To jest drużyna, która w żadnym momencie nie zwątpiła i to jest największy nasz sukces. Przepiękna historia - napisał na twiterze Daniel Pliński.

Dla Daniela Plińskiego funkcja selekcjonera kadry do lat 21 to najważniejsze wyzwanie w dotychczasowej karierze trenerskiej. Wcześniej poprowadził tylko akademicką kadrę na Uniwersjadzie, a na reprezentacyjną ławkę mistrz Europy z 2009 roku trafił wprost z...drugoligowej Stalpro Błyskawicy. Szkoleniowcem w Szczecinie został w styczniu 2021 roku za namową właściciela klubu Jacka Biegasiewicza. Poprowadził Stalpro Błyskawicę w pięciu meczach, w których drużyna zdobyła 13 punktów. Pliński przedłużył umowę ze Stalpro, tyle tylko, że po klub przed kilkoma tygodniami zdecydował się na przeprowadzkę do Piły i w rozgrywkach występuje obecnie po szyldem Stalpro Joker Powiat Pilski. Zespół, jeszcze bez Daniela Plińskiego wygrał inauguracyjny wyjazdowy mecz z Konspolem Słupca 3:0 nie oddając rywalowi w żadnym z setów nawet 20 punktów.

W reprezentacji do lat 21, który wywalczyła brązowy medal był oprócz Daniela Plińskiego jeszcze jeden zachodniopomorski akcent. Przyjmujący Michał Gierżot, który z powodu kontuzji nie mógł zagrać w decydujących meczach, to urodzony w Policach syn siatkarki Chemika w latach 90-tych Natalii Gierżot.

(woj)