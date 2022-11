Siatkówka. Natalia Mędrzyk wraca do Chemika

Natalia Mędrzyk wzmacnia skład Chemika Police. Była reprezentantka Polski i trzykrotna mistrzyni Polski wraca na parkiet po urlopie macierzyńskim.

Skrzydłowa z Chemikiem związała się po raz pierwszy przed sezonem 2017/2018. W klubie z Polic występowała bez przerwy przez trzy kolejne lata. W ostatnim przed przerwą macierzyńską sezonie 2020/2021 zagrała w 25 spotkaniach ligowych i legitymowała się 153 zdobytymi punktami i 18 asami serwisowymi. Prezentowała 41-procentową skuteczność w ataku i blisko 27-procentowe perfekcyjne przyjęcie. Po ostatnim meczu tamtego sezonu w finale play-off z Developresem zdecydowała się na przerwę w karierze.

- Od jakiegoś czasu pracuję w siłowni, niedawno rozpoczęłam treningi z piłkami. Powrót do formy zajmie trochę czasu. Bardzo chciałabym wrócić do końca roku, ale trudno jest przewidzieć, jak zareaguję na większe obciążenia, jak będę się czuć po tak długiej przerwie. Trenuję, przygotowuję się, a o powrocie do gry zadecydujemy ze sztabem szkoleniowym i medycznym - mówi Natalia Mędrzyk.

Doświadczona przyjmująca będzie w tym sezonie miała ogromną konkurencję w zespole. Na skrzydłach Chemika występują dwie aktualne reprezentantki Polski Martyna Czyrniańska i Martyna Łukasik, a w składzie jest także Brazylijka Maira Cipriano. (woj)