Siatkówka. Martyna Grajber w ŁKS

Martyna Grajber, która w poprzednim sezonie zdobyła z Chemikiem tytuł mistrza Polski w Tauron Lidze, przenosi się do ŁKS Łódź. W nowej drużynie zagra u boku innej byłej siatkarki Chemika Pauliny Maj-Erwardt.

– Ofertę ŁKS-u przyjęłam z bardzo konkretnych powodów. Mocno uwierzyłam w projekt i w ludzi, z którymi przyjdzie mi współpracować. Postawiłam to sobie za główne kryteria wyboru klubu. Po paru latach spędzonych w lidze widzę, że takie podejście się opłaca, a przynajmniej w moim przypadku tak jest. Zazwyczaj wtedy czuję się świetnie w takich miejscach, a za tym idą wyniki sportowe. Dołożę wszelkich starań, żeby również z ŁKS-em zdobyć upragnione trofea i medale. Na pewno jeśli chodzi o Puchary Polski to od 4 lat bez przerwy wracają ze mną do domu, dlatego miejmy nadzieję, że ta tendencja się nie zmieni. A mówiąc już zupełnie na poważnie, wierzę, ale i też mam przeczucie, że ta drużyna zdziała w przyszłym sezonie dużo dobrego - komentuje przejście do nowego klubu Martyna Grajber.

