Siatkówka. Maj-Erwardt w ŁKS

Paulina Maj-Erwardt po dwóch niezwykle udanych sezonach w Chemiku Police podpisała właśnie kontrakt z ŁKS Łódź.

- ŁKS pokazuje, że z roku na rok podnoszenie poziomu sportowego zespołu jest dla niego priorytetem. Dlatego z przyjemnością dołączę do tego projektu, w którym ambicja i walka są tak istotnymi kwestiami, a dla mnie te wartości są bliskie sercu. Moim celem jest zdobycie mistrzostwa Polski i dołożę wszelkich starań, aby wszystkie tryby w zespole chodziły jak w szwajcarskim zegarku - zapowiada Paulina Maj-Erwardt.

W Policach Maj-Erward zastąpiła już reprezentacyjna libero Anna Stenzel. Niewykluczone, że do ŁKS trafi jeszcze kolejna była zawodniczka Chemika Martyna Grajber. Z Policami rozstały się już natomiast dwie ubiegłoroczne środkowe. Sinead Jack wraca do Turcji a Sonia Kubacka przeniosła się do Jokera Świecie.