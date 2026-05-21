Siatkówka. Maja Koput z szansą na debiut

Maja Koput (z lewej) ma za sobą występy w kadrze do lat 19, teraz czeka na debiut w seniorskiej reprezentacji. Fot. Facebook

Polskie siatkarki zainaugurują w piątek reprezentacyjny sezon. Pierwszym występem podopiecznych trenera Stefano Lavariniego będzie turniej AIA Aequilibrium Cup Women Elite we włoskiej Genui. Wśród 16 powołanych na ten turniej siatkarek jest debiutantka w seniorskiej kadrze 19-letnia Maja Koput z Lotto Chemika Police.

Maja Koput to brązowa medalistka ubiegłorocznych mistrzostw świata do lat 19. Ma za sobą pierwszy w karierze sezon w ekstraklasie siatkarek. W swoim ligowym debiucie wystąpiła w 26 spotkaniach i zdobyła

183 punkty, z czego 70 blokiem. W rankingu blokujących Tauron Ligi Maja Koput uplasowała się w czołowej „dziesiątce”.

Tegoroczny sezon reprezentacyjny może być okazją do pokazania się siatkarek młodszego pokolenia. Już przed pierwszym sprawdzianem we Włoszech wiadomo, że w kadrze dojdzie do sporych zmian personalnych. Podstawowa środkowa Agnieszka Korneluk oficjalnie zakończyła nie tylko reprezentacyjną, ale i sportową karierę. Z powodów osobistych z gry w kadrze tymczasowo zrezygnowała także inna była siatkarka Chemika Malwina Smarzek. Brakuje także kilku innych siatkarek. Najważniejszym turniejem 2026 roku będą mistrzostwa Europy, które odbędą się na przełomie sierpnia i września w czterech krajach: Turcji, Czechach, Azerbejdżanie i Szwecji.

Od piątku do niedzieli polskie siatkarki wezmą udział w turnieju towarzyskim w Genui, gdzie zmierzą się z jednymi z najlepszych zespołów w Europie: Turcją, Serbią i Włochami. Wśród powołanych reprezentantek Polski na tę imprezę są byłe siatkarki Chemika Martyna Czyrniańska, Martyna Łukasik i Justyna Łysiak. Zmagania w AIA Aequilibrium Cup Women Elite można będzie śledzić w Polsacie Sport.

Po turnieju we Włoszech Polki rozpoczną rozgrywki Siatkarskiej Ligi Narodów. Na początek przez trzy tygodnie będą rywalizowały w Azji. Drużyna Stefano Lavariniego wystąpi w Chinach (4-8 czerwca), Bangkoku (17-21 czerwca) i japońskiej Osace (8-12 lipca). Jeśli Polki zakwalifikuję się do turnieju finałowego Ligi Narodów zagrają jeszcze w chińskim Makau (22-26 lipca).

W inauguracyjnym turnieju Ligi Narodów przeciwniczkami Polek będą: Belgijki, Czeszki, Serbki i Chinki. Na kolejny tydzień przeniosą się do Tajlandii, a rywalizować będą z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą.W Japonii naszą reprezentację czekają boje z Turcją, USA, Brazylią i Japonią. Jeżeli znajdą się w najlepszej ósemce zestawienia, to polecą do chińskiego Makau na turniej finałowy. Polki będą broniły brązowych medali, które wywalczyły już trzykrotnie.

Imprezą docelową dla naszej reprezentacji będą mistrzostwa Europy. Europejski czempionat zostanie rozegrany aż w czterech państwach na przełomie sierpnia i września 2026. Gospodarzami będą: Turcja, Czechy, Azerbejdżan i Szwecja. Polki w grupie będą rywalizowały w tureckim Stambule. Trafiły na wymagających rywali – Węgry, Łotwę, Słowenię, ale przede wszystkim Niemcy i Turcję. Najważniejsze mecze odbędą się w kraju nad Bosforem. Przypomnijmy, że zwycięzca tej imprezy zapewni sobie udział w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles.

Niewykluczone, że przed wyjazdem na mistrzostwa Europy siatkarki wystąpią jeszcze w turnieju towarzyskim, który ma zostać rozegrany w Koszalinie.

