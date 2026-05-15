Koszykówka. Julia Orzoł z kontraktem

Julia Orzoł (pierwsza z prawej) będzie nadal występować w Lotto Chemiku

LOTTO Chemik Police kompletuje skład na nowy sezon i poinformował o podpisaniu nowego kontraktu ze swoją czołową przyjmującą Julią Orzoł.

- Dobrze się tutaj czuję. Wierzę w kierunek, w jakim podąża Chemik. Chcę być częścią tego progresu. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie zrobimy duży krok do przodu, szczególnie w aspekcie sportowym - mówi Julia Orzoł.

24-letnia siatkarka do Chemika trafiła w grudniu 2024 roku i szybko wywalczyła sobie miejsce w wyjściowej szóstce. W zakończonym sezonie 2025/2027 wystąpiła we wszystkich spotkaniach drużyny z Polic. W 26 występach zdobyła 366 punktów i była najskuteczniejszą siatkarką Chemika. W klasyfikacji przyjmujących ligi Julia Orzoł ze średnią 48,59 pozytywnego przyjęcia uplasowała się tuż za czołową „10" ligowego rankingu. Dobry sezon w Tauron Lidze zaowocował pierwszym powołaniem do kadry narodowej seniorek Stefano Lavariniego. Julia Orzoł od 4 maja trenuje z kadrą na zgrupowaniu w Wałczu, a dniach 22-24 maja może zadebiutować w reprezentacji podczas towarzyskiego turnieju we Włoszech.

- Julka to jedna z liderek drużyny, ma bardzo duży wkład na boisku. Wykazuje też cechy charakteru, które potrafią zmotywować pozostałe koleżanki. Bardzo cenimy jej wkład w zespół i cieszę się, że zostaje z nami na sezon 2026/2027 - mówi prezes LOTTO Chemika Radosław Anioł.



Wcześniej z Chemikiem kontrakt przedłużyła inna przyjmująca Natalia Mędrzyk. (woj)

