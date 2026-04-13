Siatkówka. Porażka Chemika na koniec sezonu

Siatkarki Chemika przegrały w poniedziałek ostatni mecz sezonu 2025/2026. Porażka z Pałacem zadecydowała, że Policzanki zakończyły rozgrywki Tauron Ligi na 8 pozycji.

REKLAMA

Chemik Police - Pałac Bydgoszcz 1:3 (25:14, 17:25, 13:25, 21:25)

Chemik: Gierszewska, Przybyło, Orzoł, Koput, Różyńska, Patryka, Nowak (libero) oraz Grabowska, Rybak-Czyrniańska, Hewelt, Ropela-Puzdrowska (libero)

Chemik dobrze rozpoczął spotkanie, wyraźnie wygrywając pierwsza partię. Potem inicjatywę przejął już Pałac. Trzy kolejna partie padły łupem Bydgoszczanek. W barwach Pałacu dobrze prezentowała się była środkowa Chemika Marta Pol. Jej 67-procentowa skuteczność w ataku i 16 zdobytych punktów mocno dały się we znaki Policzankom. W Chemiku najskuteczniejsza była zdobywczyni 19 punktów Weronika Gierszewska.

(woj)

REKLAMA