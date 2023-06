Siatkówka. Grajber-Nowakowska wraca do Chemika

Fot. Ryszard Pakieser

Martyna Grajber-Nowakowska po dwuletniej przerwie wraca do Chemika. Siatkarka będzie w polickim klubie występować na nowej dla siebie pozycji libero, a kontrakt podpisano na trzy lata.

- To duża zmiana, której jestem ciekawa. Traktuję ją jako wyzwanie. Już w poprzednim sezonie pojawił się podobny pomysł, ale chciałam zrealizować marzenie gry w lidze włoskiej. To się udało, więc po roku wróciliśmy do tematu. Cieszę się z ponownej gry w Chemiku. Mam z tego klubu masę dobrych wspomnień i liczę, że dołożę do nich kolejne - mówi nowa siatkarka Chemika.

Grajber-Nowakowska spędziła w Chemiku wcześniej trzy sezony i zdobyła z ekipa z Polic dwa tytuły mistrza Polski. Pożegnała klub w 2021 roku i przeniosła się do ŁKS Łódź. Miniony sezon spędziła we włoskiej ekstraklasie, występując w beniaminku Unionvolley Pinerolo. Po zakończeniu rozgrywek we Włoszech, na zasadzie transferu medycznego za kontuzjowaną Zuzannę Górecką w finale play-off trafiła do późniejszego mistrza Polski ŁKS. (woj)