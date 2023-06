Siatkówka. Dobre występy Korneluk i Łukasik

Fot. Ryszard Pakieser

Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw zakończyły pierwszy turniej Ligi Narodów. Drużyna trenera Stefano Lavariniego pokonało kolejno Kanadę 3:2, Włochy 3:1, Tajlandię 3:0 i w końcu mistrzynie świata Serbki 3:0. Komplet zwycięstw zapewnił Polkom pozycję lidera tabeli Ligi Narodów, dał awans w rankingu FIVB na 8 pozycję oraz nadzieję na dobry reprezentacyjny sezon, którego ukoronowaniem będą mistrzostwa Europy i kwalifikacje olimpijskie.

Podstawowymi siatkarkami w ekipie trenera Stefano Lavariniego były w Turcji siatkarki Chemika. Agnieszka Korneluk w czterech meczach zdobyła 49 punktów, a Martyna Łukasik 45. Skuteczniejsza wśród Polek była tylko atakująca Magdalena Stysiak.

Po turnieju w Antalyi Polki w niedzielę wróciły do kraju i dostały od selekcjonera dwa dni wolne od zajęć. Do treningów wrócą we wtorek, a już od 13 czerwca czeka je rywalizacja w kolejnym turnieju w Hongkongu, gdzie zagrają z Dominikaną, Turcją, Holandią i Chinami. Następnie reprezentacja naszego kraju pozostanie w Azji, bowiem od 28 czerwca czeka ją turniej w koreańskim Suwon.(woj)