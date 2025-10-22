Siatkówka. Ewelina Wilińska żegna się z Chemikiem

Fot. Jerzy Chwałek

Zaledwie trzy tygodnie trwała w tym sezonie przygoda Eweliny Wilińskiej w drużynie Lotto Chemika. Siatkarka na początku sezonu w dwóch meczach zastępowała nieobecną Katarzynę Partykę. Teraz pożegnała się z drużyną.

– Przyszedł czas kiedy mogę wrócić na swoją kanapę. Nie żebym za nią tęskniła. Dziękuję całemu Lotto Chemikowi Police za zaufanie, za szacunek, za troskę i opiekę, którą mnie otoczyliście. To były niesamowite trzy tygodnie i na długo je zapamiętam, Mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Bardzo trzymam za was kciuki – mówiła na pożegnanie z Chemikiem w mediach społecznościowych Ewelina Wilińska.

Tuż przed inauguracją sezonu podstawowa rozgrywająca Chemika Katarzyna Partyka ogłosiła, że będzie dawcą szpiku dla swojego chorego na białaczkę brata. Data przeszczepu wyznaczona została właśnie na początek października i 23-letnia siatkarka musiała przerwać treningi. Klub w trybie awaryjnym zgłosił do rozgrywek właśnie Ewelinę Wilińską – prywatnie szwagierkę trenera Lotto Chemika Dawida Michora. Doświadczona rozgrywająca miała wspomóc czekającą na debiut w Tauron Lidze Matyldę Grabowską.

– Miała kończyć karierę, ale zgodziła się pomóc. Było ryzyko, bo nie przeszła okresu przygotowawczego, a czasu było mało. Ewka pozytywnie podeszła do tematu, zespół też. Decyzja była ryzykowana, ale się udało. Jesteśmy wdzięczni, bo z nią zdobyliśmy przecież pięć punktów. Wyszła klasa i doświadczenie Ewki – komentuje trener Chemika Dawid Michor.

LOTTO Chemik sezon rozpoczął od dwóch wygranych – w pierwszej kolejce pokonał Sokół Mogilno 3:2, a w drugiej wygrał z EcoHarpoon LOS-em Nowy Dwór Mazowiecki 3:1. W tym drugim spotkaniu nowa rozgrywająca została wybrana najlepszą zawodniczką. Teraz do treningów i składu wraca już Katarzyna Partyka, która była już w protokole meczowym na spotkanie w Nowym Dworze, ale jeszcze nie zaczęła oficjalnie sezonu. Szansę otrzyma w poniedziałek w domowym meczu z BKS Bielsko.

