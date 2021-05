Siatkówka. Chemik bez Strantzali

Siatkarski mistrz Polski Chemik rozstał się oficjalnie z czwartą zawodniczką z ubiegłego sezonu. Po odejściu Martyny Grajber, Pauliny Maj-Erwardt i Indy Baijens z klubem żegna się także Olga Strantzali.

Greczynka dołączyła do Chemik w połowie stycznia, kiedy to klub borykał się z potężnymi kłopotami kadrowymi. Od początku sezonu wyłączona z gry była Wilma Salas, a Natalia Mędrzyk również borykała się z kłopotami zdrowotnymi. Olga Strantzali od pierwszych spotkań świetnie wkomponowała się w policką drużynę. Była motorem napędowym w ataku i pewnie trzymała przyjęci. Pojawienie się greckiej siatkarki pozwoliło zespołowi z Polic poprawić grę i zażegnać słabszy okres z pierwszej części sezonu. Stratzali zagrała w 58 setach zdobywając 185 punktów i trzykrotnie otrzymując nagrodę MVP.

Wszystko wskazuje na to, że greczynkę zastąpi w Chemiku Bojana Milenković. Siatkarka ma w dorobku mistrzostwo Europy i świata, a ostatni sezon spędziła w rumuńskim CS Volei Alba-Blaj. W drużynie pozostaną prawdopodobnie także Natalia Mędrzyk i Martyna Grajber. W klubie liczą także na powrót do formy sprzed kontuzji Kubanki Wilmy Salas.

Wspomniane już wcześniej cztery siatkarki, które oficjalnie nie odeszły z Chemika nie będą ostatnimi roszadami w ubiegłorocznym składzie. W co najmniej 50-procentach przebudowana będzie obsada środka siatki. Obok Indy Baijens, która związała się już kontraktem z niemiecki Palmberg Schwerin w drużynie zabraknie też Sinead Jack Kisel, która do Chemika trafiła tylko tymczasowo na play-off na zasadzie transferu medycznego. Środek siatki obsadzą w drużynie z Polic polski siatkarki. Postrachem atakujący ma być nadal wiceliderka rankingu blokujących Tauron Ligi Agnieszka Kąkolewska. Do gry po kontuzjach wrócą Iga Wasilewsa i Katarzyna Połeć, a środek siatki według doniesień mediów wzmocni także reprezentantka Polski Marta Ziółkowska z Pałacu Bydgoszcz.

Jak na razie jedynym oficjalnie potwierdzonym przez Chemika kontraktem na nowy sezon jest umowa z Jovaną Brakocević-Canzian. Dla Serbki, która była obok Bruny Honorio Marquez z Radomki najlepszą atakując ligi, nowy sezon będzie drugim w barwach Chemika i trzecim na polskich parkietach.

(woj)