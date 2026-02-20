Piątek, 20 lutego 2026 r. 
Siatkówka. Chemik bez punktów w meczu z Pałacem

Data publikacji: 20 lutego 2026 r. 22:12
Fot. Stanisław Zyblewski  

Siatkarki Chemika przegrały przed własną publicznością mecz z Pałacem. Dla bydgoszczanek było to pierwsze zwycięstwo od 7 kolejek.

LOTTO Chemik Police - Pałac Bydgoszcz 1:3 (23:25, 25:20, 19:25, 19:25)

LOTTO Chemik: Grabowska, Różyńska, Medrzyk, Gierszewska, Orzoł, Koput, Nowak (libero) oraz Przybyło, Hewelt, Partyka, Rybak-Czyrniańska

Chemik i Pałac walczą o miejsce w finałowych play-offach. Bydgoszczanki przyjechały do Enea Areny po serii sześciu porażek z rzędu, ale w Szczecinie zdołały się przełamać. Postawiły w tym meczu na mocna zagrywkę i choć popełniły 15 błędów, to zanotowały tez 8 asów. Pałac grał też skuteczniej od Chemika w ataku i bloku.

Grę Pałacu ciągnęła była siatkarka Chemika Pola Nowakowska, która obok Victorii Foucher była najskuteczniejszą zawodniczka meczu. W Chemiku punktowały głównie skrzydłowe, a mniej widoczne były środkowe. (woj)

