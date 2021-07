Siatkówka. Chemik bez Natalii Mędrzyk i ośmiu innych siatkarek

Kadra Chemika Police przejdzie w przerwie między rozgrywkami prawdziwą rewolucję kadrową. Mistrz Polski ogłosił właśnie, że w nadchodzącym sezonie w składzie zabraknie Natalii Mędrzyk. W zespole pozostanie prawdopodobnie tylko sześć zawodniczek, które w maju świętowały zdobycie złota Tauron Ligi.

Natalia Mędrzyk w Chemiku nieprzerwanie występowała przez cztery sezonu . Z klubem zdobyła trzy mistrzostwa Polski, trzy Puchary Polski i Superpuchar Polski. W minionych rozgrywkach wróciła o gry po operacji kolana. Zagrała w 25 meczach zdobywając 153 punkty. Świetnie zaprezentowała się też w Pucharze Polski, zdobywając w finałowym meczu decydujący punkt i odbierając nagrodę MVP turnieju finałowego. Oficjalnie komunikat Chemika donosi, że siatkarka postanowiła zrobię sobie przerwę od siatkówki i nie zamierza podpisywać kontraktu z żadnym innym klubem.

To czwarta przyjmująca z ubiegłorocznego składu, która rozstaje się z polickim klubem. Łącznie z klubu odchodzi dziewięć siatkarek oraz trener Ferhat Akbas i jego asystent Przemysław Kawka. Takiej rewolucji kadrowej nie było w Chemiku od czasu awansu do ekstraklasy. Oprócz wspomnianej Mądrzyk, w nowym Chemiku zabraknie Martyny Grajber, Wilmy Salas, Olgi Strantzali i Pauliny Maj-Erwardt. Z klubem po jednosezonowej przygodzie pożegnały się także Indy Baijens, Paulina Bałdyga, Sonia Kubacka i ściągnięta na play-offy Sinead Jack.

W miejsce odchodzących zawodniczek Chemik zakontraktował na razie libero Marię Stenzel, środkową Martę Pol i przyjmujące Bojanę Milenković i Martynę Czyrniańską. Milenković to doświadczony siatkarka, która z kadrą Serbii przygotowuje się do turnieju olimpijskiego. Trzy pozostałe siatkarki mają już za sobą debiut w seniorskiej kadrze Polski, a Czyrniańska wywalczyła w weekend 6 miejsce w mistrzostwach świata do lat 20. Nowa przyjmująca Chemika w całym turnieju zdobyła 84 punkty.

Dotychczasowe transfery Chemika są bardzo interesujące, ale zespół ciągle potrzebuje wzmocnień. Decyzja Natalii Mędrzyk sprawiła, że wciąż poszukiwane są dwie skrzydłowe - najlepiej uniwersalne mogące zagrać na przyjęciu i ataku. Kibiców niepokoi także brak oficjalnego komunikatu dotyczącego nowego trenera. Portal siatka.org spekuluje, że na liście kandydatów jest już tylko nazwisko obecnego selekcjonera żeńskiej kadry Jacka Nawrockiego.

Siatkarki Chemik przygotowania do nowego sezonu mają wznowić na początku sierpnia.

Wojciech TACZALSKI