Siatkówka. Chemik bez Dani Drews. "Wyjechała ze względu na wojnę w Ukrainie"

Niespełna dwa miesiące trwała przygoda Dani Drews w Tauron Lidze. Amerykanka, która na początku stycznia dołączyła do Chemika, przed ostatnim pucharowym meczem z Legionovią opuściła Police i wróciła do USA.

Kontrakt z Dani Drews był podpisany nie tylko na 2021/2022, a także kolejny 2022/2023. W Tauron Lidze okienko transferowe już się zamknęło i Chemik przed decydującą batalią o medale nie będzie już miał możliwości uzupełnienia składu.

Zakontraktowanie amerykańskiej skrzydłowej Chemik ogłosił w połowie grudnia. Z powodu kłopotów z koronowirusem Danie Drews do Polic dołączyła dopiero w styczniu. Błyskawicznie wkomponowała się jednak w zespół i już po pierwszych meczach potwierdziła, że może być jedną z najskuteczniejszych ofensywnych siatkarek w zespole. W Tauron Lidze amerykańska przyjmująca zaprezentowała się w czterech meczach zdobywając w nich łącznie 53 punkty. Szczególnie imponująco wypadły jej trzy ostatnie występy z Pałacem Bydgoszcz, Radomką Radom i Volley Wrocław. W każdym z tych meczów zdobyła po 17 punktów atakując z ponad 50-procentową skutecznością.

Brak Dani Drews w składzie na niedzielny mecz ćwierćfinałowy Pucharu Polski, w którym Chemik przegrał z Legionovią 2:3, był sporym zaskoczeniem, ale klub dopiero w środę poinformował o sytuacji związanej z zawodniczką. Dzień wcześniej o wyjeździe Amerykanki z Polski w jednym z wywiadów mówił już były trener Chemika Jacek Nawrocki.

„Danielle Drews opuściła Polskę i bez usprawiedliwienia wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Siatkarka stwierdziła, że ze względu na wojnę w Ukrainie chce wrócić do USA. Klub starał się podkreślić, że w Polsce jest bezpieczna, jednak Drews 26 lutego nie pojawiła się na odprawie i treningu przed meczem Pucharu Polski. Amerykanka o swoim wyjeździe poinformowała koleżanki w grupie komunikatora Whatsapp. Dzień później wyleciała do USA, nie słuchając porad i zapewnień naszej strony. Sprawę o ukaranie dyscyplinarne zawodniczki skierujemy do Światowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) oraz do Federacji Siatkówki USA (USA Volleyball)" - czytamy w oficjalnym komunikacje Chemika. ©℗

(woj)