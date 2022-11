Puchar Świata w skokach: Żyła trzeci w Ruce, wygrana Laniska

Piotr Żyła zajął trzecie miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Zwyciężył Słoweniec Anze Lanisek, drugi był Austriak Stefan Kraft. Czwartą pozycję wywalczył lider cyklu Dawid Kubacki, który dwukrotnie wygrał na inaugurację sezonu w Wiśle.

Żyła po raz dwudziesty w karierze stanął na podium konkursu Pucharu Świata. Na 17. pozycji został sklasyfikowany Kamil Stoch, a na 25. Paweł Wąsek.

Triumfator PŚ w poprzednim sezonie Japończyk Ryoyu Kobayashi miał słabszą próbę w pierwszej serii, doleciał tylko do 126,5 m i zajął w konkursie 41. miejsce.

Lanisek już w pierwszej serii pokazał, że perfekcyjnie trafił z formą na konkursy w Finlandii. Uzyskał 149 m, ustanowił rekord obiektu i objął prowadzenie. Drugi po pierwszej serii był Austriak Stefan Kraft - 141,5 m, a trzeci Norweg Halvor Egner Granerud - 143 m. Na czwartej pozycji plasował się Żyła po lądowaniu na 143 m.

Polak poprawił pozycję najazdową, miał dobrą prędkość na progu i dzięki temu znalazł się tuż za czołową trójką. Lider klasyfikacji generalnej po dwóch konkursach Kubacki skoczył 139,5 m i był szósty, natomiast Stoch uzyskał 135,5 m, co mu dało 14. lokatę.

Do czołowej "30" awansował jeszcze Paweł Wąsek - 26., 133,5 m. Z rywalizacji natomiast odpadli 35. Aleksander Zniszczoł - 130 m, 44. Tomasz Pilch - 123,5 i 46. Jakub Wolny - 119 m.

W finale, w którym czołowa "10" miała rozbieg obniżony z 11 do 10 belki, o zwycięstwo bili się Kraft i Lanisek. Ten pierwszy osiągnął 144 m, Słoweniec wylądował o 2,5 m bliżej, ale przewaga, jaką miał po pierwszym skoku wystarczyła mu do zwycięstwa.

Kubacki drugą próbę miał taką samą jak pierwszą - 139,5 m, ale ten skok został wyżej oceniony przez sędziów. Polak dostał trzy noty po 19 pkt i choć za wiatr pod narty odjęto mu 7,7 pkt, to awansował z szóstej na czwartą pozycję. Żyła w drugiej serii wylądował o jeden metr bliżej niż w pierwszej - miał 142 m, ale to wystarczyło, aby awansował na podium.

Stoch 14. po pierwszej serii - 135,5 m, w drugim skoku miał 131 m i ostatecznie został sklasyfikowany na 17. pozycji.

"Fajnie jest, udało się, choć słabo w nocy spałem. Już od piątej mnie trzęsło, nie spałem. Nie pamiętam zbyt dobrze dzisiejszych skoków, ale czułem, że było idealnie do skakania. Teraz myślę o jedzeniu, bo zaraz padnę" - powiedział Żyła.

Za nieregulaminowy kombinezon zdyskwalifikowany został Norweg Halvor Egner Granerud, trzeci po 1. serii. W konkursie pierwotnie zajął piąte miejsce ex aequo z Austriakiem Manuelem Fettnerem.

Trener kadry Thomas Thurnbichler był zadowolony ze startu biało-czerwonych.

"To był bardzo udany konkurs dla Żyły i Kubackiego, są powody do zadowolenia. Stoch miał problemy techniczne, stąd trochę słabsza jego dyspozycja. Dawid Kubacki utrzymał się na pozycji lidera cyklu, liczę na dobry start także w niedzielę. A Żyła? - sercem wyrwał to trzecie miejsce" - przyznał szkoleniowiec.

Na pytanie o zmianę kombinezonu przez Kubackiego, przyznał, że "Dawid lubi go zmieniać, to przyniosło efekty w Wiśle, sprawdziło się także w Ruce".

Drugi konkurs w Ruce odbędzie się w niedzielę. Pierwsza seria rozpocznie się o godz. 9.

Wyniki:

1. Anze Lanisek (Słowenia) 312,8 pkt (149,0 m/141,5 m)

2. Stefan Kraft (Austria) 311,5 (141,5/144,0)

3. Piotr Żyła (Polska) 300,7 (143,0/142,0)

4. Dawid Kubacki (Polska) 296,5 (139,5/139,5)

5. Manuel Fettner (Austria) 294,5 (142,5/138,5)

6. Karl Geiger (Niemcy) 288,7 (139,5/139,5)

7. Marius Lindvik (Norwegia) 286,8 (138,5/137,0)

. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 286,8 (139,5/135,5)

9. Michael Hayboeck (Austria) 286,7 (139,0/140,0)

10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 285,4 (137,0/141,0)

...

17. Kamil Stoch (Polska) 266,8 (135,5/131,0)

25. Paweł Wąsek (Polska) 250,6 (133,5/129,5)

35. Aleksander Zniszczoł (Polska) 119,4 (130,0)

44. Tomasz Pilch (Polska) 106,3 (123,5)

46. Jakub Wolny (Polska) 99,2 (119,0)

