Piłka ręczna. Zwycięstwo Sandry rzutami karnymi

Piłkarze ręczni Sandry SPA Pogoni Szczecin wygrali domowy mecz 1/8 Pucharu Polski z Zagłębiem Lubin, choć do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne.

Puchar Polski piłkarzy ręcznych 1/8 finału: SANDRA SPA POGOŃ Szczecin - ZAGŁĘBIE Lubin 27:27 (14:10); rzuty karne 5:4.

POGOŃ: Wiunyk, Arsenić - Polok 7, Wrzesiński 4, Krupa 4, Starcević 3, Krok 2, Zalewskij 2, Krysiak 2, Nowak 2, Wiśniewski 1, Markowski, Jagodziński, Kapela

Spotkanie od początku było bardzo wyrównane i żaden zespół nie osiągnął znacznej przewagi, a w 16. minucie mieliśmy wynik 7:7. Dopiero później szczypiorniści Pogoni wyszli na prowadzenie 11:7 i do przerwy utrzymali przewagę czterech bramek. Rezultat mógł być jeszcze wyższy, ale w poprzeczkę trafili: Dawid Krysiak i Paweł Krupa, a ten pierwszy nie wykorzystał rzutu karnego.

Po przerwie portowcy kontrolowali przebieg meczu, a w 40. minucie było 21:17. Później do głosu doszli goście z Lubina, którzy skutecznie wyprowadzali kontrataki i w 52. minucie doprowadzili do remisu 24:24. Ostatnie 10. minut to wymiana ciosów z obydwu stron. W 59. minucie mieliśmy remis 27:27, a Paweł Krupa trafił piłką w słupek. Wydawało się, że goście przeprowadzą skuteczną akcję i zwyciężą w tym spotkaniu, ale również nie wykorzystali swojej szansy.

Ostatecznym rozstrzygnięciem były rzuty karne, w których lepiej spisali się gospodarze, a bohaterem spotkania okazał się bramkarz Pogoni - Luka Arsenić, który obronił dwa rzuty karne. ©℗ (PR)