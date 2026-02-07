Piłka ręczna. Wyjazdowy falstart SPR Pogoni, remis Gryfinian

Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Pierwszą porażkę w tym roku zanotowały szczypiornistki SPR Pogoni Szczecin, które w 14. kolejce przegrały na wyjeździe z Dziewiątką Legnica, dotrzymując kroku rywalkom tylko na początku spotkania.

Liga Centralna piłkarek ręcznych: EISBERG DZIEWIĄTKA Legnica - SPR POGOŃ Szczecin 29:26 (15:10)

POGOŃ: Katarzyna Zimny, Anastasija Luniaka - Nikola Wronkowska 6, Laura Zdziebłowska 5, Aleksandra Wiśniewska 4, Natalia Nawrocka 4, Julia Oleśkiewicz 3, Oliwia Piotrowska 2, Emilia Jałowicka 2, Nina Klimek, Julia Niełacna, Monika Koprowska

Początek spotkania należał do Legniczanek, które prowadziły 4:1, ale Szczecinianki szybko odrobiły stratę i po 10 minutach był remis 5:5. Od tego momentu zawodniczki Pogoni źle rzucały i popełniały błędy w rozegraniu, a Dziewiątka odskoczyła Pogoni na pięć goli (11:6). Dopiero na minutę przed końcem pierwszej połowy trener Pogoni Oskar Serpina wziął czas, lecz gospodynie utrzymały pięciobramkową przewagę do przerwy.

Po kwadransie drugiej połowy niewiele się zmieniło. Gospodynie nadal miały komfortowy wynik, a w pewnym momencie prowadziły nawet ośmioma bramkami. Końcówka meczu to ambitna postawa szczecińskiej ekipy, która zmniejszyła stratę do trzech goli, lecz nie uniknęła zasłużonej porażki.

Najlepszą zawodniczką Pogoni Pogoni wybrano Zdziebłowską, a w zespole miejscowym - bramkarkę Aleksandrę Bielak. Pogoń z 12 punktami zajmuje 8. miejsce.

W końcówce spotkania Gryfinianie doprowadzili do remisu, lecz w rzutach karnych byli gorsi i z dorobkiem 12 punktów zajmują 11. lokatę.

I liga piłkarzy ręcznych: UKS TRÓJKA Nowa Sól - PGE KPR Gryfino 26:26 (15:11) karne 5:3

KPR: Aleksander Jeziorny, Radosław Cyran - Maksymilian Markowski 9, Tomasu Grzegorek 4, Jakub Gackowski 4, Oliver Klimczak 3, Bartosz Telenga 2, Marcin Gemborys 2, Robert Terczyński 1, Cezary Fabisiak 1, Patryk Baliński, Oskar Fojut, Patryk Jasiński, Piotr Łukaszewicz

Po niecałym kwadransie gospodarze prowadzili już czterema golami (9:5), a później były też momenty, że różnica wynosiła 5 bramek (ostatni raz 21:16 w 43. minucie). Na pięć minut przed końcem Trójka wygrywała 25:22, ale wtedy Gryfinianie zanotowali trzy trafienia z rzędu doprowadzając do remisu. Miejscowi odzyskali jednobramkową przewagę, ale na minutę przed finiszem Gemborys doprowadził do remisu i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, które lepiej egzekwowali szczypiorniści z Nowej Soli.©℗

(PR, mij)

