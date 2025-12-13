Piłka ręczna. Szczecinianki wygrały i zatańczyły; zwycięstwa Pogoni i KPR-u

Szczecińscy szczypiorniści cieszą się po sobotnim zwycięstwie. Fot. Sandra SPA Pogoń/Facebook

Przed własną widownią i po emocjonującym meczu, kobieca SPR Pogoń odniosła ważne zwycięstwo z olkuszankami i na zakończenie rundy jesiennej opuściła strefę spadkową, z dorobkiem 9 punktów plasując się na 9. miejscu w tabeli. Grający w okrojonym składzie szczypiorniści Pogoni wykazali niesamowity hart ducha i wyszarpali bezcenne trzy punkty, dzięki którym po zakończeniu I rundy są liderami (z 32 punktami, o trzy oczka wyprzedzając Stal Gorzów i o cztery - WKS Śląsk Wrocław), a zwyciężyli też piłkarze z Gryfina i po pierwszej kolejce rewanżów z 11 punktami zajmują 11. lokatę.



Liga Centralna piłkarek ręcznych: SPR POGOŃ Szczecin - SPR OLKUSZ 33:31 (16:16)

POGOŃ: Katarzyna Zimny, Oliwia Ćwiertnia, Anastasija Luniaka - Emilia Jałowicka 12, Julia Oleśkiewicz 5, Nikola Wronkowska 5, Aleksandra Wiśniewska 4, Amelia Worożańska 3, Magdalena Chrapusta 2, Dominika Roszkiewicz 1, Natalia Nawrocka 1, Nina Klimek

Od początku meczu oba zespoły narzuciły wysokie tempo, czego efektem była duża ilość bramek. Szczecinianki tylko raz prowadziły, w 7. minucie, a potem ciągle goniły wynik. Z lewej strony boiska świetnie akcje przeprowadzała piłkarka ręczna Pogoni Jałowicka (wybrano ją najlepszą zawodniczką szczecińskiego klubu), ale to rywalki były skuteczniejsze i w pewnym momencie wygrywały 16:12. Wtedy o czas poprosił trener gospodarzy Oskar Sierpina. Rozmowa z zawodniczkami pomogła, a Pogoń rzuciła 4 bramki z rzędu i do przerwy mieliśmy remis. Po zmianie stron tempo spotkania było jeszcze większe, gdyż obie drużyny poszły na przysłowiową wymianę ciosów. W otwartej grze lepiej wyglądała ekipa z grodu Gryfa, która uzyskała dwubramkową przewagę i do końca ją utrzymała. Po spotkaniu szczypiornistki Pogoni odtańczyły taniec zwycięstwa i w dobrym stylu zakończyły tegoroczne rozgrywki.

Liga Centralna piłkarzy ręcznych: SANDRA SPA POGOŃ Szczecin - AZS UW Warszawa 30:29 (15:16)

POGOŃ: Daniel Makowski, Adam Witkowski - Filip Kruszelnicki 9, Patryk Biernacki 7, Jakub Polok 4, Hubert Wiśniewski 3, Filip Paś 2, Jakub Bogacz 2, Michał Klapka 2, Krzysztof Mitruczuk 1, Jan Machut, Dominik Nowosielski

Szczecinianie rozpoczęli od prowadzenia 3:1, ale goście dość szybko odrobili straty i na przerwę schodzili z jednobramkowym prowadzeniem. Jeszcze w 49. minucie akademicy wygrywali trzema golami (26:23), ale końcówka należała do Pogoni, która w 48. minucie strzeliła gola na 30:28, a goście tuż przed końcem zdołali jedynie zmniejszyć rozmiary przegranej.

I liga piłkarzy ręcznych: SKS ORLIK Brzeg - PGE KPR Gryfino 35:36 (20:18)

KPR: Oskar Fojut, Aleksander Jeziorny, Radosław Cyran - Tomasz Grzegorek 13, Jakub Gackowski 6, Piotr Łukaszewicz 6, Bartosz Telenga 3, Marcin Gemborys 3, Patryk Jasiński 2, Patryk Baliński 1, Maksymilian Markowski 1, Filip Witkowski 1, Cezary Fabisiak

Przez długi czas gospodarze prowadzili, momentami nawet trzema bramkami, a w 53. minucie było 33:30 dla Orlika i wtedy Sandra strzeliła trzy bramki, doprowadzając do remisu. W 59. minucie miejscowi objęli prowadzenie 35:34, ale potem dwa gole zdobył KPR po strzałach z rzutów karnych Grzegorka, który 13 grudnia skompletował 13 trafień. ©℗ (PR, mij)

