Piłka ręczna. W derbach lepsza Gwardia, lecz Pogoń nadal liderem (akt. 1)

W wojewódzkich derbach w Lidze Centralnej piłkarzy ręcznych szczecińska Sandra uległa w Koszalinie tamtejszym gwardzistom i była to pierwsza w tym sezonie porażka Pogoni, która mimo to utrzymała się w fotelu lidera. Gwardia wygrała dopiero po raz drugi i zajmuje odległe 12. miejsce. Pozostali zachodniopomorscy ligowcy przegrali swoje spotkania.



REKLAMA

Liga Centralna piłkarzy ręcznych: KSPR GWARDIA Koszalin - SANDRA SPA POGOŃ Szczecin 26:24 (12:8)

POGOŃ: Daniel Makowski 1, Adam Witkowski - Dominik Nowosielski 5, Patryk Biernacki 5, Jakub Bogacz 5, Adam Biały 2, Jan Machut 2, Jakub Polok 2, Filip Kruszelnicki 2, Hubert Wiśniewski, Krzysztof Mitruczuk, Michał Klapka, Antoni Kwiatkowski

Początek emocjonującego i zaciętego spotkania był wyrównany, ale od 18. minuty zaczęła uwidaczniać się przewaga miejscowych, którzy na przerwę schodzili z 4-bramkowym prowadzeniem. Po sześciu minutach drugiej połowy był już jednak remis 13:13, a później przeważali szczecinianie, wygrywając 15:13 (po sześciu golach pod rząd!) i 17:15. Koszalinianie wyrównali na 17:17, po czym uzyskali przewagę, którego nie oddali już do końca, a momentami była ona nawet 4-bramkowa (w 57. minucie 24:20 i 25:21, a w 59. minucie 26:22). Najskuteczniejszym gwardzistą był Mykola Maliarewicz, a po 4 gole strzelili: Dawid Szcześniak i Damian Woźniak.

Liga Centralna piłkarek ręcznych: ENERGA SAMBOR Tczew - SPR POGOŃ Szczecin 29:28 (18:12)

POGOŃ: Katarzyna Zimny, Oliwia Ćwiertnia, Anastasija Luniaka - Magdfalena Chrapusta 6, Nikola Wronkowska 5, Wiktoria Gierasimow 5, Emilia Jałowicka 4, Julia Oleśkiewicz 4, Amelia Worożańska 1, Oliwia Piotrowska 1, Nina Klimek 1, Aleksandra Wiśniewska 1, Natalia Nawrocka

Zespół z Tczewa szybko uzyskał prowadzenie, które w 17. minucie było już 8-bramkowe (11:3), a szczecinianki do odrabiania strat wzięły się aktywniej dopiero w 39. minucie, zdobywając cztery gole z rzędu, a w 50. minucie było już tylko jedno oczko różnicy (24:23). Pięć minut później był remis 28:28, a w 56. minucie Sambor strzelił zwycięską bramkę. W ostatnich czterech minutach piłka już ani razu nie wpadła do siatki. Z dorobkiem 3 punktów Pogoń zajmuje 9. lokatę.

I liga piłkarzy ręcznych: ENEA WKS GRUNWALD II Poznań - PGE KPR Gryfino 30:28 (15:17)

KPR: Aleksander Jeziorny, Radosław Cyran - Tomasz Grzegorek 7, Filip Witkowski 5, Bartosz Telenga 4, Oliver Klimczak 4, Maksymilian Markowski 3, Jakub Gackowski 2, Kamil Kostrzewa 2, Marcin Gemborys 1, Patryk Baliński, Michał Statkiewicz, Cezary Fabisiak

W pierwszej połowie dominowali goście, prowadząc nawet pięcioma bramkami (11:6). Jeszcze na pięć minut przed końcem zawodów gryfinianie wygrywali 28:25, ale od tego momentu ani razu nie trafili do siatki, tracąc w tym czasie 5 goli. KPR zajmuje 11. pozycję (6 pkt.).

(mij)

REKLAMA