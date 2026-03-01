Piłka ręczna. Wygrane mężczyzn, porażka kobiet

Szczecinianie wygrali z Grunwaldem. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W rywalizacji szczypiornistów Szczecinianie wygrali w Lidze Centralnej, a Gryfinianie na szczeblu o jeden niższym. Kobieca Pogoń nie sprawiła niespodzianki i przegrała z lepszym zespołem z Radomia.

Liga Centralna piłkarzy ręcznych: SANDRA SPA POGOŃ Szczecin - ENEA WKS GRUNWALD Poznań 28:26 (11:12)

POGOŃ: Daniel Makowski, Adam Witkowski - Jakub Polok 6, Fabian Sosna 5, Jan Machut 4, Patryk Biernacki 4, Krzysztof Mitruczuk 2, Dominik Nowosielski 2, Filip Kruszelnicki 2, Hubert Wiśniewski 2, Michał Klapka 1, Adam Biały, Jakub Bogacz

Szczypiorniści Sandry SPA odnieśli drugie zwycięstwo w tym roku, choć przeciwnik z Poznania postawił trudne warunki. Mecz był bardzo zacięty, a tempo spotkania wysokie. Tylko na początku pojedynku Pogoń prowadziła, a potem odrabiała straty, ale do przerwy o jedną bramkę lepszy był Grunwald. Po przerwie Szczecinianie szybko wyrównali, a potem odskoczyli na dwie bramki i to Poznaniacy musieli gonić wynik. Kluczowy moment był pomiędzy 50., a 55. minutą. Wtedy Pogoń odskoczyła na pięć goli (24:19). Przyjezdni ambitnie walczyli o korzystny wynik, ale zabrakło im czasu, natomiast gospodarze niepotrzebnie doprowadzili do nerwowej końcówki. Pogoń z 41 punktami zajmuje II miejsce w tabeli.

I liga piłkarzy ręcznych: PGE KPR Gryfino - TĘCZA FOLPLAST Poznań 35:25 (19:10)

KPR: Aleksander Jeziorny 3 - Maksymilian Markowski 8, Marcin Gemborys 6, Oliver Klimczak 4, Jakub Gackowski 3, Robert Terczyński 3, Patryk Jasiński 3, Bartosz Telenga 2, Cezary Fabisiak 2, Patryk Baliński 1, Tomasz Grzegorek, Hubert Żarczyński, Kamil Kostrzewa, Piotr Łukaszewicz

Po nerwowym początku pierwsza bramka meczu padła w 4. minucie, a Gryfinianie dorzucali kolejne trafienia i sukcesywnie podwyższali wynik. Gryfinianie z 18 punktami zajmują 10. lokatę.

Liga Centralna piłkarek ręcznych: SPR POGOŃ Szczecin - ELMAS-KPS APR Radom 25:30 (13:18)

POGOŃ: Katarzyna Zimny, Anastasija Luniaka - Emilia Jałowicka 6, Laura Zdziebłowska 6, Monika Koprowska 4, Magdalena Chrapusta 3, Amelia Worożańska 2, Aleksandra Wiśniewska 2, Julia Oleśkiewicz 1, Nikola Wronkowska 1, Wiktoria Gierasimow, Natalia Nawrocka

Szczecińskie szczypiornistki nie dały rady wiceliderkom z Radomia, choć początek spotkania był bardzo obiecujący i nasze zawodniczki prowadziły 6:2. Z biegiem czasu faworyzowane rywalki odrobiły straty, a pod koniec pierwszej połowy wypracowały 5-bramkową przewagę, choć do 25. minuty mecz był wyrównany. Po zmianie stron przeciwniczki bardzo dobrze się broniły i Pogoń nie potrafiła już odwrócić losów spotkania. W pewnym momencie oba zespoły dzieliły już tylko trzy bramki (24:27), ale przyjezdne spokojnie utrzymały korzystny wynik, a druga połowa zakończyła się sprawiedliwym remisem, a najlepszą zawodniczką naszego klubu wybrano autorkę sześciu trafień Zdziebłowską. Dla zespołu z Radomia to szósta wygrana z rzędu, a dla Pogoni trzecia z kolei porażka. Pogoń z 12 punktami zajmuje 8. miejsce. ©℗

(PR, mij)

