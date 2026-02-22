Piłka ręczna. Komplet ligowych porażek

Miniony weekend był nieudany dla zachodniopomorskich drużyn, bo w Ligach Centralnych przegrała męska i żeńska szczecińska Pogoń, a porażki doznali też I-ligowi Gryfinianie.

Liga Centralna piłkarzy ręcznych: AKPR AZS AWF Biała Podlaska - SANDRA SPA POGOŃ Szczecin 35:33 (17:15)

POGOŃ: Daniel Makowski, Adam Witkowski, Kacper Staniak-Politański - Jakub Polok 8, Fabian Sosna 8, Krzysztof Mitruczuk 4, Adam Biały 3, Jan Machut 3, Dominik Nowosielski 2, Patryk Biernacki 2, Filip Kruszelnicki 1, Hubert Wiśniewski 1, Michał Klapka 1

Dotychczas liderująca ekipa spod znaku Sandry nieoczekiwanie przegrała z dziewiątym w tabeli rywalem, dopingowanym przez blisko 400-osobową widownię i Szczecinianie z 38 punktami spadli na II miejsce. Szczecinianie prowadzili najwyżej jednym golem i to tylko w początkowych kilkunastu minutach, a przez większą część spotkania górą byli gospodarze, wygrywając nawet czterema bramkami. Remis ostatni raz był w 42. minucie (24:24).

I liga piłkarzy ręcznych: OLIMP AZS UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Zielona Góra - PGE KPR Gryfino 32:22 (18:11)

KPR: Aleksander Jeziorny, Radosław Cyran, Oskar Fojut - Jakub Gackowski 5, Robert Terczyński 4, Bartosz Telenga 3, Oliver Klimczak 3, Patryk Baliński 2, Michał Statkiewicz 2, Patryk Jasiński 1, Cezary Fabisiak 1, Piotr Łukaszewicz 1, Hubert Żarczyński, Wojciech Welzandt, Michał Mężyński

Gryfinianie po ośmiu minutach prowadzili 5:1, ale studenci szybko odrobili straty i uzyskali sporą przewagę, którą systematycznie powiększali. Po porażce z wyżej notowanym rywalem KPR z 15 punktami zajmuje 11. lokatę.

Liga Centralna piłkarek ręcznych: MTS Żory - SPR POGOŃ Szczecin 35:23 (15:9)

POGOŃ: Katarzyna Zimny, Anastasija Luniaka - Emilia Jałowicka 5, Laura Zdziebłowska 4, Magdalena Chrapusta 3, Julia Oleśkiewicz 3, Nikola Wronkowska 2, Aleksandra Wiśniewska 2, Oliwia Piotrowska 1, Nina Klimek 1, Wiktoria Gierasimow 1, Natalia Nawrocka 1, Monika Koprowska, Amelia Worożańska

Drugą z rzędu wyjazdową porażkę poniosły szczypiornistki SPR Pogoni Szczecin, które w 16. kolejce przegrały na wyjeździe z liderem, choć z nadziejami jechały do Żor, gdyż do zdrowia wróciły Gierasimow, czyli najlepsza strzelczyni oraz Chrapusta i Worożańska, których zabrakło w ostatnim meczu z ekipą z Legnicy.

Do pewnego momentu meczy był wyrównany, a Szczecinianki przegrywały tylko dwoma bramkami. Niestety, końcówka pierwszej połowy to lepsza gra gospodyń i błędy Pogoni, co doprowadziło do 6-bramkowego prowadzenia. W drugiej połowie było jeszcze gorzej dla drużyny z grodu Gryfa, gdyż z każdą minutą MTS powiększał przewagę, będąc zespołem skuteczniejszym oraz lepiej zorganizowanym i nie pozostawił rywalkom złudzeń, kto w tym pojedynku był zespołem lepszym. W tym sezonie forma wyjazdowa Szczecinianek pozostawia wiele do życzenia, bo to już siódma porażka w delegacji w ośmiu spotkaniach. Pogoń z 12 punktami zajmuje 8. miejsce, a najlepszą zawodniczką naszego klubu wybrano autorkę 5 trafień Emilię Jałowicką. ©℗

