Piłka ręczna. Wygrana piłkarek ręcznych w stolicy

Fot. Ryszard Pakieser (arch.)

Szczecińskie szczypiornistki wygrały wyjazdowy pojedynek z ostatnim w tabeli Handballem Warszawa, choć przez długi czas mecz był wyrównany.

Liga Centralna piłkarek ręcznych: HANDBALL Warszawa - SPR POGOŃ Szczecin 29:36 (15:15)

POGOŃ: Katarzyna Zimny, Oliwia Ćwiertnia - Wiktoria Gierasimow 8, Emilia Jałowicka 7, Zuzanna Zimnicka 6, Oliwia Piotrowska 5, Kamila Białowąs 3, Monika Koprowska 3, Nikola Wronkowska 2, Julia Niełacna 1, Julia Oleśkiewicz 1, Dominika Roszkiewicz, Nina Klimek, Natalia Nawrocka, Paulina Adamska

W spotkanie lepiej weszły warszawianki, które w pierwszej połowie długo prowadziły, lecz do przerwy był remis. Po zmianie stron szczecinianki odskoczyły rywalkom na kilka bramek i utrzymywały ten wynik do 50 minuty. Końcówka spotkania to skuteczne kontry Pogoni i powiększenie przewagi do 7 trafień. Najlepszą zawodniczką meczu wybrano rozgrywającą Pogoni Wiktorię Gierasimow, która rzuciła 8 bramek.

Pogoń awansowała w tabeli i po 12. kolejkach jest na 5. miejscu. ©℗ (PR)