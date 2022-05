Piłka ręczna. Sandra SPA Pogoń na urlopie

Piłkarze ręczni występującej w PGNiG Superlidze Sandry SPA Pogoń Szczecin pod koniec ubiegłego tygodnia odbyli ostatnie zajęcia roztrenowujące, a od dziś rozpoczynają urlopy, na które zasłużyli, zapewniając sobie utrzymanie na najwyższym szczeblu rozgrywek.

Co prawda po ostatniej kolejce zajęli przedostatnie miejsce i mieli jeszcze grać baraż z wicemistrzem Ligi Centralnej KPR-em Legionowo, ale klub ten potwierdził już oficjalnie rezygnację z walki o prawo występów w PGNiG Superlidze.

- Nie ustaliliśmy jeszcze daty wznowienia treningów, ale myślę, że rozpoczęcie przygotowań do nowego sezonu nastąpi w połowie lipca - powiedział Rafał Biały, który w zakończonym sezonie, wspólnie ze Sławomirem Fogtmanem, prowadził szczecińską drużynę. - Myślę, że wielu zmian w naszym klubie nie należy się spodziewać, choć wiemy już o odejściu trzech doświadczonych szczypiornistów. Łukasz Gierak przechodzi do Energii MKS Kalisz, a Mateusz Zaremba i Arkadiusz Bosy kończą karierę. Myślimy o pozyskaniu kilku piłkarzy, aby uzupełnić drużynę, ale rozmowy nie są łatwe w przypadku wartościowych graczy i jeszcze za wcześnie by podawać nazwiska. Czeka nas trochę przemyśleń i dodam, że obsada trenerskich posad na nowy sezon nie jest jeszcze przesądzona... ©℗ (mij)