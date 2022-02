Piłka ręczna. Przełamanie Sandra SPA Pogoni

Piłkarze ręczni Sandra SPA Pogoni po raz pierwszy w sezonie wygrali mecz w hali przy ul. Twardowskiego. Przełamanie złej passy z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie pozwoliło szczecinianom opuścić pozycję outsidera.

Sandra SPA Pogoń - Stal Mielec 27:21 (14:12)

Sandra Spa Pogoń: Wiśniewski, Arsenić - Gierak 6, Krupa 4,Krysiak 4, Bosy 3, Czerkaszczenko 3, Jedziniak 3, Polok 2, Starcević 1, Krok 1, Kapela, Wąsowski.

Dla Sandra Spa Pogoń mecz ze Stalą był dziewiątym w tym sezonie rozgrywanym we własnej hali. Osiem poprzednich, w tym rozegrany przed dwoma tygodniami z MMTS Kwidzyn, kończyło się niepowodzeniami szczecinian. W końcu udało się jednak odczarować halą przy ul. Twardowskiego, a swój udział miał w tym debiutujący w barwach Sandra SPA Pogoni ukraiński rozgrywający Bogdan Czerkaszczenko. 26-letni zawodnik był już wcześniej zgłoszony do rozgrywek, ale z uwagi na kłopoty z przekroczeniem granicy do Szczecina dotarł dopiero w dniu meczu ze Stalą. Na parkiet wybiegł zatem nie odbywając żadnego treningu z drużyną. Nie przeszkodziło mu to jednak zdobyć w debiucie trzech bramek.

- Dołączył do nas ostatnio i pokazał, że będzie ważnym punktem drużyny. Zdobył trzy bramki i wywalczył rzut karny. Niestety, potem opadł z sił i miał też rzuty przestrzelone - komentował debiut Ukraińca trener Sandra SPA Pogoni Rafał Biały.

Początek sobotniego meczu należał do Stali, ale od stanu 2:5 do głosu doszli gospodarze. Dobrą zmianę w bramce dał Luka Arsenić, a bezbłędnie egzekwował karne Łukasz Gierak. Do przerwy przewaga szczecinian była niewielka,ale po zmianie stron Pogoń szybko odskoczyła a pięć bramek. Goście, popełniający sporo błędów w ataku, nie potrafili już tej różnicy zniwelować.

PGNIG SUPERLIGA

MKS Kalisz - Łomża Vive 26:32

Orlen Wisła - Unia Tarnów 32:16

POGOŃ - SPR Stal 27:21

Gwardia - Wybrzeże 32:26

Piotrkowianin - Zagłębie 31:24

1. Łomża Kielce 51 591-438 17 0 0

2. Wisła Płock 48 552-395 16 0 1

3. Azoty Puławy 36 489-401 12 0 4

4. Piotrkowianin Piotrków 33 480-482 11 0 6

5. MMTS Kwidzyn 26 414-425 9 0 7

6. Gwardia Opole 25 421-450 9 0 8

7. Górnik Zabrze 25 406-411 8 0 8

8. MKS Kalisz 23 461-472 8 0 9

9. Chrobry Głogów 20 462-499 7 0 9

10. Unia Tarnów 15 427-467 5 0 12

11. Wybrzeże Gdańsk 14 434-488 4 0 13

12. SANDRA SPA POGOŃ 13 428-511 4 0 13

13. Zagłębie Lubin 12 459-502 4 0 13

14. Stal Mielec 10 435-518 3 0 14

(woj)