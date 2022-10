Piłka ręczna. Przegrali ósmy raz z rzędu

Piłkarze ręczni Sandra SPA Pogoni przegrali ósmy z rzędu mecz w PGNiG Superlidze i są wyraźnym outsiderem rozgrywek. Do swojego wtorkowego pogromcy i przedostatniego w tabeli Zagłębia tracą już 5 punktów.

Zagłębie Lubin – Sandra SPA Pogoń Szczecin 28:27 (20:12)

Pogoń: Wiunyk, Arsenic - Krysiak 6, Krupa 5, Czerkaszenko 3, Starcevic 3, Zalewski 3, Wrzesiński 2, Polok 2, Krok 2, Kapela 1, Nowak, Wiśniewski, Mitruczuk, Markowski.

Pierwsza połowa meczu w Lubiniu przebiegała wyraźnie pod dyktando gospodarzy. Zagłębie wyprowadzało zabójcze kontry i już na początku meczu prowadziło 10:3. Wprawdzie szczecinianie zmniejszyli przed przerwą dystans do trzech goli, ale ostatecznie I połowa zakończyła się ośmiobramkowym prowadzenie Zagłębia.

Po przerwie Pogoń rzuciła się do odrabiania. Systematycznie zmniejszała dystans do rywali, aby cztery minuty przed końcem meczy doprowadzić do remisu 27:27. Wynik meczu ustalił jednak Moryń zapewniając końcową wygraną Zagłębiu. (woj)