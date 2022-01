Piłka ręczna. Porażka z Niemcami w mistrzostwach Europy

W spotkaniu o pierwsze miejsce w grupie D mistrzostw Europy reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych przegrała z Niemcami 23:30 (12:15). Ta porażka ma duże znaczenie w kontekście walki o najlepszą czwórkę turnieju. Wiemy kiedy i z kim zagrają Polacy w fazie głównej. Kolejny mecz czeka ich już w czwartek.

Polacy wywalczyli awans do fazy zasadniczej, ale wystąpią w niej już z zaliczoną porażką z Niemcami. W czwartek zagramy z Norwegią, w piątek - ze Szwecją, w niedzielę - z Rosją i we wtorek - z Hiszpanią. Do półfinałów awansują tylko dwa najlepsze zespoły.

(mij)