Piłka ręczna. Porażka i zwycięstwo w I lidze

SPR POGOŃ Szczecin - MKS PR URBIS Gniezno 26:31 (16:17)

POGOŃ: Korniluk, Mocarz - Ślęzak 6, Rancić 6, Urbańska 5, Niełacna 4, Jurczyk 2, Haławczak 2, Kokolus 1, Gierat, Wilanowska, Komorniak, Izdebska

W hali przy ul. Twardowskiego na meczu szczypiornistek z grodu Gryfa z liderem tabeli zebrało się blisko 250 kibiców, którzy do przerwy oglądali bardzo wyrównane spotkanie. Pierwszą bramkę zdobył zespół z Gniezna, ale Pogoń szybko wyrównała. Przyjezdne kilkakrotnie prowadziły nawet trzema bramkami, ale szczecinianki za każdym razem doprowadzały do remisu, choć same w całym meczu ani razu nie objęły prowadzenia. Po zmianie stron w 32 minucie pierwszą bramkę w tej części gry zdobyła Lidia Haławczak, doprowadzając do wyrównania 17:17 i był to niestety, ostatni remis w tym pojedynku, bo później rozpoczęła się coraz wyraźniejsza dominacja drużyny gości.

Po sobotnim meczu w tabeli prowadzi URBIS (57 pkt.) przed KS Kościerzyna (43) i Pogonią (41), ale szczecinianki mają do rozegrania o jeden mecz więcej od wyprzedzających je rywalek.

PGE KPR Gryfino - SMS ZPRP II Kwidzyn 29:23 (13:9)

PGE KPR: Kłodziński, Dobko - Grzegorek 10, Maciej Jezierski 5, Jurkiewicz 4, Kostrzewa 3, Prokopczyk 2, Gackowski 2, Lasko 1, Skrzypkowiak 1, Statkiewicz 1, Marek Jezierski, Dziapa, Karnacewicz, Klemens

Gryfinianie rozpoczęli od prowadzenia 3:0, ale młodzi goście szybko doprowadzili do remisu 5:5, lecz od tego momentu gospodarze się skoncentrowali, odzyskując prowadzenie, którego nie oddali już do końca, a w nowej hali dopingowało ich ponad 200 kibiców. Snajperskim wyczynem popisał się Tomasz Grzegorek, strzelając aż 10 goli. Gryfinianie z 29 punktami zajmują 7. miejsce w tabeli. ©℗

(mij)