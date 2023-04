Piłka ręczna. Niespodziewana porażka szczypiornistek Pogoni [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

W meczu 20. kolejki I ligi grupy A piłkarek ręcznych, drużyna SPR Pogoni Szczecin przegrała u siebie z Bukowsko-Dopiewskim KPR-em 24:27.

I liga grupa A:

SPR POGOŃ Szczecin - Bukowsko-Dopiewski KPR 24:27 (14:13);

POGOŃ: Korniluk, Ćwiertnia - Rancić 6, Kuźmińska 4, Oleśkiewicz 4, Ślęzak 2, Niełacna 2, Nowak 2, Gierat 2, Jałowicka 1, Panczenko 1, Komorniak, Klimek, Haławczak

Szczecinianki dobrze rozpoczęły to spotkanie i odskoczyły rywalkom na kilka bramek. Po 20. minutach Pogoń prowadziła 11:8, ale przed końcem pierwszej połowy jej przewaga stopniała do jednej bramki.

W drugiej połowie długo utrzymywał się wynik remisowy, a obydwie strony popełniały sporo błędów w rozegraniu piłki i notowały dużo strat. W 47 minucie przyjezdne po raz pierwszy wyszły na prowadzenie 20:19 i nie oddały go już do końca meczu. Od tego momentu zespół z Wielkopolski grał bardzo agresywnie w obronie, często faulując, co wybijało z rytmu gospodynie, które nie potrafiły odwrócić losów meczu, a rywalki stopniowo powiększały przewagę, ostatecznie wygrywając trzema bramkami.

Dla szczecinianek 6 bramek rzuciła Milica Rancić. Po tym spotkaniu szczypiornistki Pogoni utrzymały trzecią pozycję w tabeli.

PR