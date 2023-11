Piłka ręczna. Kolejne zwycięstwo szczecińskich szczypiornistek

Fot. Ryszard PAKIESER

Piłkarki ręczne SPR Pogoni odniosły drugie zwycięstwo w Lidze Centralnej, pokonując na własnym parkiecie zespół MKS Vitamineo Jelenia Góra.

SPR Pogoń Szczecin - MKS VITAMINEO Jelenia Góra 26:21 (11:10)

SPR Pogoń: Zimny, Ćwiertnia - Zimnicka 9, Piotrowska 5, Jałowicka 5, Nawrocka 2, Białowąs 1, Jakóbowska 1, Koprowska 1, Panczenko 1, Sikora 1, Klimek, Niełacna, Włodarczyk

Dopiero w czwartej minucie padła pierwsza bramka w tym spotkaniu, a wynik zmieniał się jak w kalejdoskopie. Po 10. minutach trzema golami prowadziły szczecinianki, by po kolejnych dziesięciu w tym samym stosunku przegrywać. Rywalki z MKS-u często rzucały z dalszych odległości, co było dobrą taktyką, natomiast Pogoń dłużej konstruowała atak pozycji, lecz wiele jej rzutów było nieprzygotowanych. Końcówka pierwszej połowy należała jednak do gospodyń i na przerwę schodziły z jednobramkową zaliczką.

Drugą połowę lepiej rozpoczął zespół z Jeleniej Góry i zdobył cztery bramki pod rząd. Gra Pogoni wyglądała źle i sztab szkoleniowy poprosił o czas, co zaowocało lepszą grą w ofensywie, natomiast przeciwniczki dalej rzucały z daleka, lecz nie były już tak skuteczne jak w pierwszej połowie. Do 45. minuty spotkanie było wyrównane, ale potem szczypiornistki Pogoni odskoczyły na kilka bramek. W 50. minucie Duma Pomorza prowadziła już 22:17 i była bardzo blisko zwycięstwa. MKS zdołał zmniejszyć stratę do dwóch goli, ale ostatnie minuty należały do SPR-u, który powiększył przewagę do pięciu trafień.

W zespole szczecińskim najlepszą zawodniczką wybrana została Zuzanna Zimnicka, która zdobyła 9 bramek. Po tym zwycięstwie SPR Pogoń awansowała na 8. miejsce w tabeli. ©℗

PR