Piłka ręczna. Pierwsza wygrana szczecińskich szczypiornistek [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

Piłkarki ręczne SPR Pogoni w końcu się przełamały i odniosły pierwsze, historyczne zwycięstwo w Lidze Centralnej, pokonując we własnej hali zespół ENEA Piłka Ręczna Poznań.

SPR Pogoń Szczecin - ENEA Piłka Ręczna Poznań 32:24 (15:11)

SPR Pogoń: Zimny, Ćwiertnia - Piotrowska 10, Zimnicka 8, Włodarczyk 4, Jałowicka 3, Panczenko 3, Koprowska 2, Sikora 1, Białowąs 1, Jakóbowska, Klimek, Nawrocka, Niełacna.

Do 20. minuty spotkanie oscylowało wokół remisu, a wynik zmieniał się kilka razy. Z dwóch stron mieliśmy dużo strat i niedokładności, ale lepsze wrażenie sprawiał zespół Pogoni. Końcówka pierwszej połowy to dobra gra szczecinianek, a bardzo słaba zespołu z Poznania, co zaowocowało przewagą czterech bramek. Do przerwy piłkarki ręczne Pogoni powinny prowadzić wyżej, ale Zuzanna Zimnicka nie wykorzystała rzutu karnego.

W drugiej połowie gospodynie nie dały się już dogonić i poza jednym momentem, kontrolowały przebieg meczu. W 40. minucie było 20:15 i wtedy nasz zespół stracił trzy bramki z rzędu. Po chwilowym kryzysie drużyna wróciła na właściwe tory i zaczęła powiększać swoją przewagę, a rywalki popełniały coraz więcej błędów. Na pięć minut przed końcem meczu Pogoń prowadziła ośmioma bramkami, a na twarzach poznanianek widoczne było zniechęcenie i brak wiary w odwrócenie losów tego pojedynku. Ostatecznie taka przewaga utrzymała się do końca spotkania.

W zespole Dumy Pomorza najlepszą zawodniczką wybrana została Oliwia Piotrowska, a po tej wygranej Pogoń awansowała na 9. miejsce w tabeli. ©℗

PR