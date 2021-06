Piłka ręczna kobiet. SPR Pogoń w I lidze

Awans do I ligi wywalczyły piłkarki ręczne Kusego Szczecin, a sukces ten skonsumuje nowo powstały klub - Szczecińska Piłka Ręczna Pogoń Szczecin. Sprawę wyjaśnia komunikat, który zamieszczamy poniżej:

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż osiągnięty sukces sportowy – bezpośredni awans do I Ligi przez zawodniczki MKS KUSY SZCZECIN zrodził nadzieję oraz determinację

podjęcia trudu organizacyjno - prawnego związanego z przystąpieniem do rozgrywek ligowych szczebla centralnego organizowanych prze z ZPRP. Na sportowej mapie Szczecina pojawił się nowy klub: Szczecińska Piłka Ręczna Pogoń Szczecin. SPR Pogoń Szczecin stawia sobie ambitne cele sportowe i z determinacją dążyć będzie do ich realizacji. Kadrę zespołu piłkarek ręcznych tworzyć będą pełne sił i zapału zawodniczki MKS KUSY SZCZECIN, które przystąpią do walki o ligowe punkty w rozgrywkach I Ligii Piłki Ręcznej Kobiet w nadchodzącym sezonie 2021 / 2022. Zarząd Klubu SPR Pogoń Szczecin, sztab trenerski oraz zawodniczki są przekonani, że dzięki swemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi zespół uplasuje się na satysfakcjonującym miejscu w tabeli ligowej. Kadra zespołu jak i działacze klubu

robią wszystko by osiągnąć optymalny wynik sportowy. Liczymy na życzliwy doping, bez którego trudno o zwycięstwa. Jesteśmy przekonani, że przy wsparciu naszych sympatyków

możemy wspólnie sięgać po wysokie cele.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Zarząd SPR Pogoń Szczecin

(oprac. mij)