Piłka nożna. Kozłowski zostaje w Pogoni, do Opalenicy nie jedzie...

Od środy piłkarze występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin przebywają na przedsezonowym zgrupowaniu w ośrodku „Remes" w Opalenicy (trenowała tam reprezentacja Polski przed nieudanymi i przedwcześnie dla nas zakończonymi mistrzostwami Europy), a w piątek o godz. 11 rozegrają pierwszy sparing z ekstraklasowym KGHM Zagłębiem Lubin.

Reprezentacja Polski odpadła po rozgrywkach grupowych z dalszej fazy Euro 2020 i dlatego byliśmy ciekawi, czy 17-letni kadrowicz z Pogoni Kacper Kozłowski, który grał dość krótko, wchodząc tylko w drugich połowach na końcówki z ławki rezerwowych, dołączy może do portowców na zgrupowanie w Opalenicy. Zapytaliśmy o to szefa pionu sportowego Pogoni Dariusza Adamczuka, który zaprzeczył takiej możliwości.

- Po intensywnych przygotowaniach z kadrą i udziale w mistrzostwach Europy młodemu zawodnikowi należy się choćby krótki odpoczynek, więc na obóz do Opalenicy nie przyjedzie - poinformował D. Adamczuk.

W internecie pojawiały się sensacyjne informacje, że najmłodszym uczestnikiem Euro 2020 zainteresowało się wiele znanych klubów, m.in. Juventus Turyn i Borussia Dortmund. O to czy jest niebezpieczeństwo, iż utalentowany piłkarz wkrótce opuści Szczecin, zapytaliśmy także D. Adamczuka, który zdementował internetowe sensacje.

- Sprawy o które pytacie, to tylko medialne spekulacje, a obecnie nie prowadzimy żadnych rozmów w sprawie sprzedaży Kacpra Kozłowskiego - powiedział D. Adamczuk.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla spragnionych sukcesów kibiców Pogoni, a dla klubu zapewne także, bo z dobrym zawodnikiem łatwiej będzie o wysokie miejsca w lidze (w poprzednim sezonie za II lokatę Pogoń zarobiła ponad 20 milionów), a za awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy są grube miliony i to w Euro. Kasa klubowa może się napełnić, a zawodnik pozostaje w klubie! ©℗

(mij)