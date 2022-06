Piłka nożna. Zwycięstwo ZZPN w UEFA Regions’ Cup

W środę na Stadionie Miejskim w Szczecinku odbył się mecz Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej w ramach eliminacji do UEFA Regions’ Cup, a ZZPN zwyciężył 1:0 po bramce Wiktoria Sawickiego i wywalczył awans do finału, który z udziałem 4 drużyn odbędzie się od 6 do 9 lipca w Policach.

W pierwszej połowie mieliśmy piłkarskie szachy i mało było okazji na zdobycie gola. Więcej sytuacji stworzył sobie zespół gości. Z ich strony mieliśmy strzały z dystansu, rzutu wolnego i głową, ale wszystko bronił Oskar Rechtziegel. Ze strony ZZPN było tylko jedno uderzenie na bramkę, gdy z piłką w pole karne wbiegł Kamil Wiśniewski, ale uderzył ponad bramką. W 73. minucie nastąpiła kluczowa akcja spotkania. Adam Wiejkuć zagrał piłkę do Borysa Sobstyla-Jałoszyńskiego, który w polu karnym podał do Wiktora Sawickiego, a ten uderzył z pierwszej piłki obok bezradnego bramkarza.

UEFA Regions Cup to turniej, w którym każde województwo deleguje do gry swoją seniorską reprezentację wybraną spośród zawodników, którzy nigdy nie mieli profesjonalnych kontraktów na szczeblu trzech najwyższych lig w naszym kraju (Ekstraklasa, I oraz II liga). Kadra, która zwycięży w krajowych rozgrywkach będzie reprezentowała Polskę w Mistrzostwach Europy Kadr Regionów.

Impreza pierwszy raz została zorganizowana w 1999 roku i odbywa się co dwa lata. Seniorskie kadry rywalizują w czterech makroregionach. Nasz obejmuje województwa wielkopolskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Zwycięzcy makroregionu, czyli Zachodniopomorski ZPN, który wcześniej pokonał Wielkopolski ZPN (5:4 i 2:1) zagra w finale ogólnopolskim.

(PR)