Piłka nożna. Zima z „Kurierem"

W ubiegłorocznej edycji imprezy pod naszym patronatem emocji i ostrych starć nie brakowało, a na zdjęciu widzimy pojedynek szczecińskiej Arkonii z Mierzynianką. Fot. Ryszard PAKIESER

Przed nami czwarta edycja zimowej rywalizacji piłkarzy o Puchar Prezesa Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej i poznaliśmy już podział na grupy oraz wstępny terminarz turnieju, który odbędzie się w styczniu i lutym Anno Domini 2025.

W tym roku do rozgrywek zgłosiło się 36 zespołów, które zostały podzielone na dziewięć 4-zespołowych grup z uwzględnieniem klucza terytorialnego, poziomu rozgrywek, dostępności do boisk oraz uwag zgłoszonych przez kluby. W związku z tym, awans do 1/8 finału turnieju uzyskają mistrzowie grup i siedem najlepszych zespołów z drugich miejsc.

Podobnie jak przed rokiem, patronat nad imprezą sprawuje nasza redakcja, bo jest to w pewnym sensie kontynuacja turniejów o Puchar „Kuriera Szczecińskiego", których odbyło się 45 edycji (37 w tradycyjnej formule na boiskach i 8 w wersji halowej).

(mij)