Piłka nożna. Pierwsze mecze i walkowery

Wystartował zimowy turniej piłkarski o Puchar Prezesa ZZPN 2022, a najwięcej bramek, bo aż 11, padło w meczu Polonia Płoty - Płomień Lisowo, który skończył się wynikiem 9:2.

Zimowy Turniej o Puchar Prezesa ZZPN jest to po kilkuletniej przerwie kontynuacja tego, co przez długie lata odbywało się zimą na zachodniopomorskich boiskach piłkarskich. Przypomnijmy, że seniorzy tradycyjnie rywalizowali o Puchar „Kuriera Szczecińskiego", a juniorzy grali o trofeum „Głosu Szczecińskiego".

Z ciekawszych spotkań rezerwy Vinety ograły Znicza Niedźwiedź 2:0, Ehrle Dobra, które na co dzień gra w Klasie Okręgowej tylko zremisowało u siebie z GKS-em Kołbacz 1:1. Drużyna SALOS-u, złożona z młodych zawodników poradziła sobie z rezerwami Czarnych Szczecin 3:1, a mający plany awansu do Klasy Okręgowej - Grot Gardno rozgromił w Szczecinie drużynę Sztormu 4:0. Okręt Szczecin postawił się wyżej notowanej Odrze Chojna, jednak minimalnie przegrał to spotkanie 0:1. Gospodarze mieli dwie stuprocentowe okazje na gola, ale jak sami poinformowali w mediach społecznościowych, zwycięstwo przeciwników było zasłużone. Warto jeszcze dodać, że zespoły Odry Chojna i SALOS-u Szczecin, nadal walczą w rozgrywkach Pucharu Polski ZZPN, a swoje spotkania rozegrają 26 lutego.

Dwa zespoły ukarane zostały walkowerem. I pytanie jakie nasuwa się w tej sytuacji brzmi: po co się zgłaszać się do turnieju, jeżeli oddaje się mecz bez walki już w pierwszej kolejce?

Kolejne spotkania grupowe odbędą się już w najbliższy weekend. Poniżej prezentujemy wyniki i tabele po inauguracyjnej kolejce. ©℗ (PR)

GRUPA A

KS Prawobrzeże Świnoujście - Bizon Cerkwica 3:0 (walkower), Vineta II Wolin - Znicz Niedźwiedź 2:0.

1. Prawobrzeże Świnoujście 1 3 3-0

2. Vineta II Wolin 1 3 2-0

3. Znicz Niedźwiedź 1 0 0-2

4. Bizon Cerkwica 1 0 0-3

GRUPA B

Jantar Dziwnów - Korona Stuchowo 3:2, SL SALOS Szczecin- Czarni II Szczecin 3:1.

1. SL SALOS Szczecin 1 3 3-1

2. Jantar Dziwnów 1 3 3-2

3. Korona Stuchowo 1 0 2-3

4. Czarni II Szczecin 1 0 1-3

GRUPA C

LKS Polonia Płoty - LZS Płomień Lisowo 9:2, Victoria 95 Przecław - Unia Swochowo 2:2.

1. Polonia Płoty 1 3 9-2

2. Unia Swochowo 1 1 2-2

3. Victoria 95 Przecław 1 1 2-2

4. Płomień Lisowo 1 0 2-9

GRUPA D

Pionier 95 Borne Sulinowo - Światowid 63 Łobez 0:5, Bryza Reńsko - Jedność Przewłoki 5:1.

1. Światowid 63 Łobez 1 3 5-0

2. Bryza Reńsko 1 3 5-1

3. Jedność Przewłoki 1 0 1-5

4. Pionier 95 Borne Sulinowo 1 0 0-5

GRUPA E

Ina Goleniów Juniorzy - Masovia Maszewo 2:2, Sztorm Szczecin - Grot Gardno 0:4.

1. Grot Gardno 1 3 4-0

2. Ina Goleniów Juniorzy 1 1 2-2

3. Masovia Maszewo 1 1 2-2

4. Sztorm Szczecin 1 0 0-4

GRUPA F

Iskra Lutówko - UKS Iskra Pomień 6:4, Zryw Kołbaskowo - Gwiazda Żalęcino 3:2.

1. Iskra Lutówko 1 3 6-4

2. Zryw Kołbaskowo 1 3 3-2

3. Gwiazda Żalęcino 1 0 2-3

4. UKS Iskra Pomień 1 0 4-6

GRUPA G

Czarni Szczecin - UKS Czcibor Cedynia 3:2, Okręt Szczecin - Odra Chojna 0:1.

1. Czarni Szczecin 1 3 3-2

2. Odra Chojna 1 3 1-0

3. UKS Czcibor Cedynia 1 0 2-3

4. Okręt Szczecin 1 0 0-1

GRUPA H

Ehrle Dobra - GKS Kołbacz 1:1, Pionier Szczecin - Piast Kolin 2:4.

1. Piast Kolin 1 3 4-2

2. Ehrle Dobra 1 1 1-1

3. GKS Kołbacz 1 1 1-1

4. Pionier Szczecin 1 0 2-4

GRUPA I

FC Aquila Szczecin - Mierzynianka Mierzyn 1:5, Future Football Club - Sęp Brzesko 3:0.

1. Mierzynianka Mierzyn 1 3 5-1

2. Future Football Club 1 3 3-0

3. Sęp Brzesko 1 0 0-3

4. FC Aquila Szczecin 1 0 1-5

GRUPA J

Pomorzanin Sławoborze - Saturn Mielno 4:0.

1. Pomorzanin Sławoborze 1 3 4-0

2. KS Mustang 0 0 0-0

3. Saturn Mielno 1 0 0-4

GRUPA K

Gwardia Koszalin Juniorzy - GKS Wicher Mierzym 3:0 (walkower).

1. Gwardia Koszalin Juniorzy 1 3 3-0

2. KS Skibno 0 0 0-0

3. Wicher Mierzym 1 0 0-3