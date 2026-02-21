Piłka nożna. Zdobyć Zabrze po 17 latach!

W rundzie jesiennej w sierpniu Pogoń przegrała z Górnikiem na Twardowskiego 0:3, tracąc wszystkie bramki w ciągu dziesięciu minut drugiej połowy; na zdjęciu w granatowo-bordowych barwach widzimy dwóch zawodników, Musę Juwarę i Eftchymisa Koulourisa, którzy w Zabrzu z pewnością nie wystąpią... Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Po pierwszym w tym roku zwycięstwie (z Termalicą na Twardowskiego 1:0) i zasygnalizowaniu pewnej zwyżki formy, piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin w sobotę o godz. 17.45 zmierzą się w Zabrzu z tamtejszym Górnikiem i będzie to już 107. pojedynek tych klubów w meczach o stawkę.

Z powodu 4 żółtych kartek w Zabrzu nie zagra Jose Pozo, a ponadto nie wystąpią: sprzedany w Środę Popielcową do I-ligowego Chrobrego Głogów Jakub Lis, od dawna kontuzjowany Rajmund Molnar i przesunięty przed tygodniem do rezerw Musa Juwara, a przyczyny tej decyzji inaczej wyjaśniali trener Thomas Thomasberg (na konferencji prasowej po meczu z Niecieczanami powiedział, że „chodziło o szereg zachowań i postępowań, które nie odpowiadały ekstraklasowym standardom") oraz klub w oficjalnym komunikacie („Juwara został przesunięty do drugiego zespołu w ramach planu treningowo-rehabilitacyjnego, gdyż zmaga się z drobnym urazem i będzie ściśle współpracował z zespołem fizjoterapeutów oraz trenerów przygotowania motorycznego, a także otrzyma minuty meczowe w III lidze"). Skrzydłowy z Gambii na razie nie podjął treningów z III-ligowcami, lecz przechodzi zabiegi rehabilitacyjne. Zagrożony jest też sobotni występ najlepszego ofensywnego zawodnika, czyli kapitana Kamila Grosickiego, który ostatni mecz zakończył przed czasem, schodząc z boiska z bandażem na lewym podudziu... W Górniku nikt nie pauzuje za kartki i nie ma też informacji, aby ktoś z Zabrzan był kontuzjowany.

W meczach o stawkę sobotni rywale mierzyli się dotychczas aż 106 raz i były to 103 ligowe pojedynki (22 wygrane, 28 zremisowanych i 53 przegrane, co dało bardzo niekorzystną różnicę bramek: 97-169), zaś w Pucharze Polski kluby spotkały się trzykrotnie i zawsze górą byli gospodarze; Pogoń wygrała dwa razy i raz przegrała, a różnica bramek jest zerowa (4-4). W siedmiu ostatnich szczecińsko-zabrzańskich zawodach nie było remisów... Z Górnikiem na wyjeździe Pogoń nie wygrała meczu o punkty już blisko 17 lat, a ostatni wyjazdowy sukces miał miejsce 16 września 2009 roku, gdy Portowcy zwyciężyli 3:1, zaś później w 13 ligowych bojach Szczecinianie 7 razy zremisowali i doznali 7 porażek. Pora więc na zdobycie zabrzańskiej twierdzy! W historii najwyższa porażka Granatowo-Bordowych to 0:9, a Duma Pomorza może najbardziej się szczycić pięcioma wygranymi trzema bramkami (4:1 i 3:0). Dla Górnika najcelniej strzelali: Ernest Pol i Włodzimierz Lubański (po 10 goli), a dla Pogoni - Leszek Wolski (6 bramek).

Portal Transfermarkt podał, że Pogoń zaoferowała Motorowi 2 mln euro za czołowego polskiego napastnika Karola Czubaka, ale lubelski klub odmówił...

(mij)

22. kolejka

PIĄTEK

Piast - Motor 1:2

Widzew - Cracovia 0:0

SOBOTA

Raków - Termalica 15.00

Górnik - POGOŃ 17.45

Legia - Wisła 20.30

NIEDZIELA

Arka - GKS Katowice 12.15

Jagiellonia - Radomiak 14.45

Korona - Lech 17.30

PONIEDZIAŁEK

Lechia - Zagłębie 19.00

Po 21 kolejkach

1. Jagiellonia Białystok 36 36-23 10 6 4

2. Górnik Zabrze 34 32-27 10 4 7

3. Wisła Płock 33 23-16 8 9 4

4. Cracovia Kraków 32 27-22 8 8 5

5. Zagłębie Lubin 32 33-27 8 8 5

6. Lech Poznań 32 34-30 8 8 5

7. Raków Częstochowa 31 27-25 9 4 8

8. Korona Kielce 30 26-22 8 6 7

9. Lechia Gdańsk 27 44-41 9 5 7

10. Radomiak Radom 27 35-32 7 6 7

11. GKS Katowice 27 27-29 8 3 9

12. Piast Gliwice 26 22-24 7 5 9

13. POGOŃ Szczecin 25 31-35 7 4 10

14. Motor Lublin 24 28-36 5 9 7

15. Widzew Łódź 23 29-32 7 2 12

16. Arka Gdynia 22 17-35 6 4 10

17. Termalica Nieciecza 21 26-38 5 6 10

18. Legia Warszawa 21 23-26 4 9 8

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

