Piłka nożna. Pogoń powiela stare błędy!

Kamil Grosicki znacznie obniżył loty i wiele jego podań nie dochodziło do celu, ale i tak w ofensywie był najaktywniejszy... Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W niedzielę o godz. 14.45 na stadionie im. Floriana Krygiera przy ul. Twardowskiego piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin podejmą nieznacznie wyprzedzającą ich w tabeli Arkę Gdynia i to tylko dzięki wygraniu przez ekipę z Trójmiasta jesiennego meczu z Portowcami 2:1, a przypomnijmy, że decydującą bramkę strzelił wtedy wychowany w grodzie Gryfa Kamil Jakubczyk.

Odeszło 7 Portowców!

W niedzielę będzie więc okazja do rewanżu, ale czy Szczecinianie dadzą radę to nie wiadomo, bo w tym roku spisują się gorzej niż jesienią. Przypomnijmy, że największą zimową stratą jest sprzedaż Adriana Przyborka (Lazio Rzym), a odeszli ponadto: Rajmund Molnar (kontuzja), Kacper Kostorz (Polonia Warszawa), Marian Huja (CFR Cluj), Patryk Paryzek (Górnik Łęczna), Maciej Wojciechowski (ŁKS Łódź) i Jakub Zawadzki (Świt Szczecin). Już jesienią najbardziej brakowało napastników (klasycznego środkowego atakującego prezentującego ekstraklasowy poziom praktycznie nie było), a nowy duński trener Thomas Thomasberg ustawiał z uporem skład z dwoma napastnikami i na tych pozycjach grali z konieczności skrzydłowi. Jedyny grający pozyskany zimą zawodnik to właśnie potencjalny snajper Karol Angielski, ale jak na razie przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z przeciętnie spisującym się Paulem Mukairu i wchodzi jedynie na końcówki. Brakuje też doświadczonych stoperów i pozyskano reprezentanta Węgier Attilę Szalaja. Wydawało się, że to strzał w dziesiątkę, ale myśleliśmy tak tylko do jego debiutu w przegranej 1:2 wiosennej inauguracji w Lublinie z Motorem. Jego występ był ponurym żartem, bo środkowy obrońca okazał się być całkiem nieprzygotowanym do gry! Dodajmy, że pozyskany on został dosłownie w ostatniej chwili, już po obozie przygotowawczym, a więc powielane są błędy z letniego okienka transferowego.

Czy były badania lekarskie?

Władze Pogoni narzekały na poprzednią ekipę, że sprowadzono Brazylijczyka Renyera bez przeprowadzenia badań lekarskich. A co sądzić o obecnych działaniach, gdy na Twardowskiego trafił wspomniany już Szalai nie nadający się do gry? Pozyskany reprezentant USA Kellyn Acosta też po dołączeniu do drużyny zdolny był jedynie do indywidualnych treningów, a pierwsze minuty meczowe zaliczył dopiero w przegranym 0:1 poniedziałkowym sparingu z II-ligową Chojniczanką. Jest to defensywny pomocnik i dziwi zakup na tę pozycję, która w Pogoni jest stosunkowo dobrze obsadzona (Mor N'Diaye, Jan Biegański, a mogą tam grać jeszcze Fredrik Ulvestad i Kacper Smoliński, zaś zimą kupiono ponadto Patryka Dziczka z Piasta Gliwice, który jednak dołączy do szczecińskiej ekipy dopiero w lipcu).

Potrzebni środkowi napastnicy i stoperzy

Okienko transferowe otwarte jest jeszcze do 25 lutego i jeśli Pogoń chce się utrzymać, to po zimowym odejściu aż 7 zawodników, których nazwiska wymieniliśmy wyżej, konieczne jest pozyskanie graczy od razu gotowych na ekstraklasę na dwóch kluczowych pozycjach: środek obrony i środek ataku! To jest wniosek po obejrzeniu spotkań Portowców z Motorem i Termaliką. Za ten drugi pojedynek skrytykowaliśmy kapitana Kamila Grosickiego, bo znacznie obniżył loty w porównaniu do jesieni, ale oglądając jeszcze dwukrotnie powtórkę boju z Niecieczanami, możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że w ofensywnych akcjach był on najgroźniejszym zawodnikiem Dumy Pomorza i brał mniejszy bądź większy udział niemal we wszystkich atakach! Jego pozostali koledzy byli przez większą część meczu jedynie statystami...

Porażka z II-ligowcem

W mikrocyklu treningowym przed meczem z Arką, w poniedziałek część piłkarzy Pogoni przechodziła regenerację, a pozostali rozegrali mecz kontrolny z walczącą o uchronienie się przed spadkiem z II ligi Chojniczanką (klub z Chojnic ma tylko punkt przewagi na strefą baraży o utrzymanie), przegrywając 0:1. Wczoraj podopieczni Thomasa Thomasberga mieli wolne, a dziś Portowcy rozpoczną przygotowania bezpośrednio podporządkowane kolejnemu ligowemu starciu, pracując w treningu łączonym na siłowni i boisku. Po jednych już typowo piłkarskich zajęciach nasi piłkarze mają w planie na jutro, piątek i sobotę.

Arka nie potrafi wygrać na Twardowskiego

Dotychczas Pogoń w starciach o punkty z ekipą z Trójmiasta odniosła 20 zwycięstw, a także zanotował 7 remisów i 7 porażek. Warto podkreślić, że Duma Pomorza nigdy nie przegrała ligowego, domowego meczu z Arką Gdynia. Na 17 rozegranych dotychczas takich spotkań Portowcy 13 wygrali i 4 zremisowali. W Szczecinie po raz ostatni mierzyliśmy się z zespołem Arki 29 lipca 2019 roku wygrywając 2:0. Gole dla Granatowo-Bordowych, prowadzonych wówczas przez Kostę Runjaicia, strzelali nieobecni już w grodzie Gryfa, Zvonimir Kozulj i Srdan Spiridonović.

Trybuna D zamknięta

Przed meczem z Bruk-Betem Pogoń podjęła decyzję o wyłączeniu trybuny D z użytku i tak będzie również podczas dwóch najbliższych meczów piłkarskich rozgrywanych na stadionie przy ul. Twardowskiego. Decyzja została podjęta na podstawie prognozowanych warunków atmosferycznych oraz przewidywanej niższej frekwencji na trybunach.

Wszyscy posiadacze biletów oraz karnetów na trybunę D zostaną bezpłatnie przeniesieni na trybunę A. Jeśli przydzielone przez klub miejsce nie będzie odpowiadało właścicielom biletów, to będą oni mogli sami zmienić miejsce na dowolne inne w systemie.

Kluczowym argumentem przemawiającym za taką decyzją jest optymalizacja kosztów. Utrzymanie pełnej gotowości wszystkich sektorów przy niższej frekwencji generuje znaczne obciążenia finansowe, które w obecnej sytuacji mogą zostać zredukowane bez uszczerbku dla jakości widowiska.

Jednocześnie klub monitoruje zainteresowanie poszczególnymi spotkaniami. Szczególnym przypadkiem jest mecz z Widzewem. Jeśli dynamika sprzedaży wejściówek na to starcie wykaże wysokie tempo i zapotrzebowanie przekroczy dostępną pulę miejsc na otwartych sektorach, trybuna D zostanie udostępniona dla kibiców. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane na bieżąco w oparciu o dane sprzedażowe, tak aby każdy zainteresowany mógł wesprzeć drużynę z trybun stadionu.

(mij)

PKO BP EKSTRAKLASA

Wyniki 20. kolejki

POGOŃ - Termalica 1:1 (1:0)

Piast - Wisła 1:0 (0:0)

GKS Katowice - Widzew 1:0 (1:0)

Raków - Radomiak 0:0

Górnik - Lech 0:1 (0:1)

Jagiellonia - Motor 4:1 (1:1)

Arka - Legia 2:2 (1:0)

Lechia - Cracovia 1:1 (1:0)

Korona - Zagłębie 1:2 (1:0)

Tabela po 20 kolejkach

1. Jagiellonia Białystok 35 36-23 10 5 4

2. Wisła Płock 33 23-14 8 9 3

3. Górnik Zabrze 33 31-26 10 3 7

4. Zagłębie Lubin 31 33-27 8 7 5

5. Cracovia Kraków 31 27-22 8 7 5

6. Raków Częstochowa 30 27-25 9 3 8

7. Lech Poznań 29 31-30 7 8 5

8. Korona Kielce 27 24-22 7 6 7

9. Radomiak Radom 27 35-30 7 6 6

10. Piast Gliwice 26 22-21 7 5 8

11. GKS Katowice 26 26-28 8 2 9

12. Lechia Gdańsk 24 41-39 8 5 7

13. Motor Lublin 24 26-33 5 9 6

14. Arka Gdynia 22 17-34 6 4 9

15. POGOŃ Szczecin 22 30-35 6 4 10

16. Widzew Łódź 20 27-32 6 2 12

17. Termalica Nieciecza 20 25-37 5 5 10

18. Legia Warszawa 20 22-25 4 8 8

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

