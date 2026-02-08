Niedziela, 08 lutego 2026 r. 
Piłka nożna. Portowcy po przerwie tłem dla Termaliki [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 08 lutego 2026 r. 14:16
Ostatnia aktualizacja: 08 lutego 2026 r. 16:48
Piłka nożna. Portowcy po przerwie tłem dla Termaliki
Fot. Stanisław Zyblewski  

Po bardzo słabej grze, a po przerwie po wręcz kompromitującej postawie, Pogoń szczęśliwie zremisowała z Termalicą, która po wyrównującym golu zadowoliła się jednym punktem i nie chciała dobijać Portowców, a w końcówce pomiędzy drużynami widać było różnicę klas, wcale nie na korzyść faworyzowanych gospodarzy...

Piłkarska PKO BP Ekstraklasa: POGOŃ Szczecin - BRUK-BET TERMALICA Nieciecza 1:1 (1:0); 1:0 Sam Greenwood (37), 1:1 Rafał Kurzawa (83).

POGOŃ: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Dimitris Keramitsis, Leo Borges (81 Hussein Ali), Leonardo Koutris (70 Danijel Loncar) -  Jose Pozo (70 Karol Angielski), Fredrik Ulvestad, Mor N'Diaye, Sam Greenwood (70 Kacper Smoliński) - Kamil Grosicki (84 Musa Juwara), Paul Mukairu

TERMALICA: Adrian Chovan - Damian Hilbrycht (80 Sergio Guerrero), Gabriel Isik, Bartosz Kopacz, Arkadiusz Kasperkiewicz, Maciej Wolski (61 Radu Boboc) - Morgan Fassbender, Krzysztof Kubica (80 Jesus Jimenez), Maciej Ambrosiewicz, Wojciech Jakubik (46 Rafał Kurzawa) - Ivan Durdov (46 Kamil Zapolnik)

Żółte kartki: Ulvestad, Cojocaru, Loncar - Kubica, Ambrosiewicz. Sędziował: Mateusz Piszczelok (Katowice). Widzów: 10 807.

Spotkanie rozpoczęło się od strzału Grosickiego tuż obok spojenia słupka z poprzeczką, a po chwili nasz kapitan świetnie wypuścił w uliczkę Mukairu, który jednak przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem. Grosik wywalczył jeszcze rzut wolny, po którym padł gol, a po przerwie popisał się jednym świetnym rajdem i dośrodkowaniem, zablokowanym strzałem (koledzy reklamowali po nim jedenastkę...), a także dwójkową akcją z Angielskim zakończoną kornerem, zaś oprócz tego miał sporo niedokładnych podań i kiks przy strzale, więc gdy zmieniany był przez Juwarę, trybuny gwizdały...

Po niecałym kwadransie gry Borges przed polem karnym siłowo wygrał główkowy pojedynek podając do Keramitsisa, który lobując Chovana, umieścił piłkę w siatce, ale po analizie VAR-u, sędzia nie uznał gola z powodu spalonego. Goście, praktycznie od początku grający na czas, odpowiedzieli minimalnie niecelnymi strzałami Durdova i Fassbendera. W 33. minucie, podczas przerwy w grze, Kubica powalił Ulvestada w stylu walk w klatce, za co otrzymał tylko żółtą kartkę... W 37. minucie, po wspomnianej wcześniej akcji Grosickiego, doszło do zagrania ręką, a z rzutu wolnego z ponad 20 metrów, ładnym strzałem gola zdobył Greenwood.

Druga połowa rozpoczęła się niecelnym strzałem Pozo, a później zdecydowaną przewagę uzyskali przyjezdni, egzekwując sporo rzutów rożnych i oddając wiele strzałów, obronionych, zablokowanych lub minimalnie niecelnych. Najlepsze okazje do wyrównania mieli Fassbender (najpierw minimalnie przestrzelił obok okienka, a później strzał nogą obronił nasz golkiper, zaś dobitkę zblokował Koutris), Durdov (strzał tuż nad poprzeczką) i Kubica (po kornerze główka obok słupka, gdy Cojocaru leżał na ziemii...), a ponadto groźnie strzelali jeszcze Hilbrycht, Ambrosiewicz oraz były Portowiec Kurzawa. I właśnie on doprowadził do wyrównania w 83. minucie, najpierw strzelając z bliska z ostrego kąta, z czym poradził sobie Cojocaru, lecz wobec dobitki był już bezradny (co ciekawe, szczecińscy szalikowcy nagrodzili strzelca skandując jego imię i nazwisko). W końcówce nasz golkiper zapobiegł porażce interwencją daleko przed bramką, a w doliczonym czasie groźnie strzelali jeszcze Jimenez oraz Ambrosiewicz. W ostatnich minutach gry granatowo-bordowi szalikowcy wyrażali swoją dezaprobatę śpiewem do zawodników: „strzelać bramki i się starać, a jak nie to stąd wywalać!". Głośno wyrażali też swoją postawę, skandując: „Pogoń to my!".

Portowcy rozpoczęli mecz w składzie całkowicie wolnym od zimowych wzmocnień, a z nowych graczy w końcówce pojawił się jedynie Angielski. Jak widać nowi włodarze naszego klubu nie mają szczęśliwej ręki do transferów... Co ciekawe, potrójną zmianę trener Thomas Thomasberg dokonał, gdy rywale mieli egzekwować rzut rożny, a roszad w takich momentach zazwyczaj się nie dokonuje (może tu zaważyła jednak kontuzja Greenwooda), ale wydaje się, że duńskiemu szkoleniowcowi sytuacja wymyka się spod kontroli, a degradacja Dum Pomorza jest coraz realniejsza! ©℗ (mij)

 

Komentarze

Ala66
2026-02-08 16:34:35
Duma Pomorza? Wątpię. Szkoda kasy.
Pastor
2026-02-08 16:20:55
Pieniądze z miasta (nasze) wyrzucone w błoto! Pora finansować dzieciaków a nie szantażystów -milionerow :(
Kacper
2026-02-08 16:12:38
Widzów było nieco ponad 10 tys. Skąd wzięli tylu bezmózgów? Zabieranie dzieci na takie imprezy powinno być karalne za spaczanie im poczucia przyzwoitości i moralności. W ten sposób tworzy się ludzi-przegrywów.
Kacper
2026-02-08 16:08:48
W tej drużynie nic się nie zgadza. Trener koło Kolendowicza to nawet nie stał. Facet nie pojęcia o polskiej szmacianej. Przy takim właścicielu Pogoń zwali się i to z hukiem w otchłań. Przewidywałem, że powrót do Bekdasa, Gondora i Ptaka jest bardziej realny niż jakiekolwiek sukcesy. Niech ten Hagitagi już stąd lepiej wypier.ala ze swoimi Tanami i resztą "murzyńskiego" zaciągu. Rok temu Pogoń coś grała, stanowiła ZESPÓŁ. Teraz to zbieranina szrotu. W czerwcu będą pośladki bolały.
carpe diem
2026-02-08 15:21:14
Fatalny kalendarz Pogoni. Gra w Szczecinie aż trzy mecze w lutym. To straty finansowe klubu i fatalne warunki dla kibiców: niska temperatura, epidemia grypy itd. Terminarz losowany jest w czerwcu. Niektóre kluby np. grające w pucharach proszą o więcej meczów u siebie w lecie. Informatycy to uwzględniają i później inni tacy jak Pogoń tracą. Jeden mecz u siebie we wrześniu przy pięknej pogodzie i trzy w lutym. Dobrze chociaż, że nie o godz. 20:30.
carpe diem
2026-02-08 15:14:12
Pogoń nie istniała, szczególnie w 2 połowie. Termalica powinna wygrać mecz. Tylko jedna okazja Portowców w 74 min, gdy po znakomitym zagraniu Angielskiego Grosicki zmarnował "setkę". Pogoń to obecnie najsłabsza drużyna w Ekstraklasie. Brak szybkości, brak celnych strzałów, brak zagrań z pierwszej piłki, brak pomysłu na grę. Dramat. Potrzebny jest wysokiej klasy pomocnik, dobrze dryblujący. Alex musi sięgnąć głębiej do kieszeni. Okienko transferowe otwarte do 25 lutego.
kurier codzienny
2026-02-08 15:00:31
ten remis jest sukcesem portowców ,byli gorsi .termika mogła sę nakarmić 3 pkt ale dzięki szczęściu portowców zachowaliśmy remis.Skoro piłkarze z dółu tabeli tak dobrze zarabiają jak w Pogoni, to ile zarabia środek tabeli. Dlaczego piłkarze Pogoni lubią gubić piłkę albo podawać piłkę na 40 m od swojej bramki
jawdar
2026-02-08 14:53:40
nędza nędza i jeszcze raz nędza !!!
Kibic2
2026-02-08 14:41:57
Tragedia. Jest gorzej niż było. Dziennikarz się myli, że Pogoń będzie chyba walczyć o utrzymanie. Nie chyba a napewno. Jedyne sukcesy to wyprzedaż piłkarzy bo transfery chybione.Szumny transfer Mendego i od pół roku gość nie gra a kasa idzie. Trener mówi, że Pogoń ma więcej jakości i będzie więcej strzelać bramek od Niecieczy. On po prostu nie zna swojej drużyny. Po co miasto dało 4.5 mln? Ale reklama miasta. Trzeba jeszcze wydzierżawić stadion bardziej korzystnie dla drużyny.
kowboj
2026-02-08 14:39:35
Szmaciarze, nic się nie stało, tylko do klasy niżej się zleciało. 10 tyś. naiwniaków zapłaciło za bilety, by Grosicki otrzymał 200 tys. pensji. A mówią, że naiwnych nie sieją...
głos rozsądku
2026-02-08 14:34:05
Niech miasto inwestuje dalej w te miernoty... jakby ważniejszych potrzeb nie było. Dramat
