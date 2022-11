Piłka nożna. Zapisy do Zimowego Turnieju o Puchar Prezesa ZZPN

Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej zaprasza do wzięcia udziału w 2. edycji Zimowego Turnieju o Puchar Prezesa ZZPN, który rozpocznie się 21 stycznia przyszłego roku i jest niejako kontynuacją bardzo popularnych przed laty rozgrywek o puchar naszej redakcji.

Z doświadczeń z pierwszej edycji można stwierdzić, że liczny udział w turnieju klubów potwierdził jego główne założenie, jakim jest zastąpienie meczów sparingowych, cyklicznymi rozgrywkami w okresie zimowym, które są przygotowaniem do rundy wiosennej. W turnieju mogą uczestniczyć drużyny 11-osobowe zgłoszone do rozgrywek mistrzowskich ZZPN na sezon 2022/2023, a w każdym spotkaniu mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni przez klub do rozgrywek oraz 6 zawodników testowanych, zaś zmiany są w systemie hokejowym, czyli powrotne. Zapisy prowadzone będą tylko do 10 listopada lub do wyczerpania miejsc, a w rozgrywkach mogą zagrać maksymalnie 64 drużyny. (mij)