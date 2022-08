Piłka nożna. Wicelider... nie ma stadionu

@Kropko: nie żywię nienawiści do żadnego klubu ,tylko w gospodarce rynkowej prywatne firmy powinny same budować sobie stadion na którym grają .

.

2022-08-21 08:06:23

Niech graja na Pogoni za darmo lub za 1zł przeciez to podatnicy miejscy zafundowali ten stadion za prawie 400 mln zł ,stac nas , mogli nie startowac w budzecie obywatelskim to by mieli to co mieli a nie narzekaja jeszcze !!!