Nowe oblicze Arkonii. Kompleks boisk gotowy

Obiekty sportowe w Lasku Arkońskim, na którym od lat funkcjonuje Arkonia Szczecin przeszły w ostatnich miesiącach prawdziwą metamorfozę. Zakończyła się budowa zespołu boisk sportowych, a inwestycja realizowana w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego kosztowała 11 mln zł. Zarządca obiektu Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji czeka obecnie na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W ramach inwestycji powstało nowe boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy sztucznej o wym. 100x50 m przykryte halą pneumatyczną, kontenerowy budynek zaplecza szatniowego, wielofunkcyjne boisko do piłki typu futsal wraz z sześcioma boiskami do siatkonogi, boisko do piłki i siatkówki plażowej, dwa ogrodzone mini place do piłki nożnej o wymiarach 10x15 m oraz siłownia zewnętrzna.

Wybudowano również drogi wewnętrzne i parking na 31 aut oraz zatokę autobusową. W ramach inwestycji zakupiono również dwa stoły do teqballa i bramki treningowe.

(woj)