Piłka nożna. Walne zgromadzenie Pogoni znów przełożone

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę:(

na rympał

2025-02-10 13:24:51

Ale to wszystko mało profesjonalne. Wygląda jak by coś próbowali schować przed organami prawnymi i skarbowymi. A inwestor okaże się słupem do wyprowadzenia majątku poza granice państwa. Tak to niestety widzę. Oby herb i barwy Pogoni się uchowały.