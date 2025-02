Piłka nożna. W piątek z Górnikiem. Wraca Koulouris, przyjeżdża Zahović

Efthymios Koulouris wraca do składu Pogoni. Fot. Ryszard PAKIESER

Piłkarze Pogoni rozegrają w piątkowy wieczór (godz. 20:30) drugi wiosenny mecz przed własną publicznością. Rywalem będzie Górnik Zabrze, którego gwiazdą jest mistrz świata z 2014 roku Lukas Podolski, a najlepszym snajperem były napastnik Pogoni Luka Zahović.

Pogoń rozpoczęła wiosenne zmagania od wygranej z Zagłębiem Lubin 1:0. Górnik w pierwszym meczu po zimowej przerwie zremisował z Puszczą Niepołomice 1:1. To właśnie w tym meczu swojego szóstego gola w sezonie zdobył Luka Zahović. Reprezentant Słowenii w Pogoni spędził 3,5 roku i zdobył dla portowej jedenastki 20 bramek, w tym 11 w swoim najlepszym sezonie 2021/2022. Latem Zahović przeniósł się do Zabrza i jest tam podstawowym zawodnikiem.

Pogoń ma obecnie w składzie napastnika, który jest jeszcze skuteczniejszy od Zahovicia. Efthymios Koulouris, który przed tygodniem pauzował z powodu kartek, w tym sezonie w PKO BP Ekstraklasie trafił już do siatki rywali 11 razy. O tym, że jest głodny gry i kolejnych trafień udowodnił w niedzielnym sparingu ze Świtem Szczecin. Drugoligowcom ze Skolwina w 40 minut zafundował klasycznego hat-tricka.

Pogoń i Górnik są sąsiadami w tabeli. Zabrzanie są na szóstym miejscu w tabeli i wyprzedzają portowców o punkt. W rundzie jesiennej podopieczni trenera Jana Urbana pokonali Pogoń 1:0, a zwycięską bramkę zdobył Zahović. O ile patrząc na dorobek obecnego sezonu trudno wskazać faworyta piątkowej potyczki, to już historyczne statystyki wskazują wyraźnie na Górnik. Zabrzanie pokonali portowców już 52 razy, a przegrali tylko 21 spotkań. Cztery z pięciu ostatnich pojedynków też kończyło się wygraną zabrzan, a po raz ostatni szczecinianie byli górą w maju 2024 roku.

Co ciekawe oba kluby są w fazie zmian właścicielskich. Pogoń deklaruje, że nowych udziałowców poznamy trzy dni po ligowym meczu. Na zaproszenie do udziału w negocjacjach dotyczących zbycia większościowego pakietu akcji Górnika należących do miasta Zabrze odpowiedziały dwie firmy: Konsorcjum Zarys-Tabapol oraz LP Holding Gmbh Lukasa Podolskiego.

(woj)