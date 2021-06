Piłka nożna. W środę Polska gra ze Szwecją

Dziś o godz. 18 w Sankt Petersburgu w ramach piłkarskiego Euro 2021 reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją i jeśli chce awansować do 1/8 finału, musi zwyciężyć. Przed meczem Szwajcarii z Turcją (grupa A) istniała możliwość, że reprezentacja Polski zapewni sobie promocję do dalszej fazy rozgrywek nawet remisując ze Szwecją w ostatnim grupowym spotkaniu, ale jest to już nieaktualne. Zwycięstwo Szwajcarii zamknęło możliwość awansu do 1/8 finału z dwoma punktami na koncie, ponieważ w czterech grupach drużyna zajmująca III miejsce ma już na koncie minimum 3 punkty.

W sobotnim spotkaniu z Hiszpanią reprezentacja Polski wywalczyła remis 1:1 i dało to podopiecznym Paulo Sousy nadzieję na awans do dalszej fazy rozgrywek, a nawet zajęcie I miejsca w grupie. Warunkiem koniecznym jest zwycięstwo ze Szwecją różnicą minimum dwóch bramek, a także remis w starciu Słowacji z Hiszpanią. Wówczas Polska, Słowacja i Szwecja zakończyłyby fazę grupową z czterema punktami na koncie, a Hiszpania z trzema. O klasyfikacji końcowej zadecydowałaby w takim przypadku mała tabelka stworzona pomiędzy Polską, Słowacją i Szwecją. W przypadku zwycięstwa biało-czerwonych nad Szwedami minimum dwiema bramkami, Polacy zajęliby pierwsze miejsce w grupie E, dzięki najlepszemu bilansowi bramkowemu wypracowanemu w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Biało-czerwoni mogą wygrać grupę także w przypadku zwycięstwa jedną bramką, ale wówczas warunków będzie znacznie więcej...

W przypadku zwycięstwa nad reprezentacją Szwecji, biało-czerwoni na pewno awansują do dalszej fazy rozgrywek. Wówczas – bez względu na wynik meczu Słowacji z Hiszpanią – zajmą minimum II miejsce w grupie. (mij)