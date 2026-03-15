Piłka nożna. W meczu rezerw lepsi Błękitni

Za nami 19. kolejka Keeza IV ligi ZZPN, w której rezerwy Świtu Szczecin przegrały na wyjeździe z drugim zespołem Błękitnych Stargard 1:3, a jedyną bramkę strzelił dla gości Alan Dziuniak.

- Mecz wyglądał na wyrównany, ale przeciwnicy byli bardziej zdeterminowani, waleczni i charakterni - powiedział po spotkaniu Tomasz Brzozowski, trener Świtu II. - Byliśmy spóźnieni oraz za wolno rozgrywaliśmy piłkę i nie mogliśmy sobie tego meczu ułożyć. Dwie bramki w ciągu dwóch minut ustawiły mecz i ponieśliśmy zasłużoną porażkę.

Na boisku przy ulicy Pomarańczowej Mirand Szczecin zremisował ze Spartą Gryfice 2:2. Goście dwukrotnie prowadzili po golach Igora Martuszewskiego i Pawła Krawca, ale Szczecinianie odpowiedzieli bramkami Damiana Michułki i Bartosza Krzysztofka.

Astra Ustronie Morskie rozgromiła u siebie Orła Wałcz 5:1, a gole zdobyli: Paweł Bugaj (3), Japończyk Arata Saegusa i Daniel Chyła. Dla gości trafił Konrad Mularczyk. Gryf Kamień Pomorski przegrał u siebie z Gwardią Koszalin 0:2, a gole strzelili: Hubert Dublinowski oraz Michał Karasiński. Bałtyk Koszalin wygrał u siebie z Darłovią Darłowo 3:0, a zwycięstwo zapewnili mu: Miłosz Stępnik (2) i Oliver Albiński. Na boisku w Stargardzie Ina Elektrobim Ińsko przegrała z Dębem Dębno 2:3. Dla gospodarzy trafiali: Jakub Janeda oraz Damian Żaba, a dla gości Michał Samborski (2) i Jakub Pluciński. ©℗ (PR)

