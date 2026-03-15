Piłka nożna. Arkonia skuteczniejsza od Energetyka

Wystartowała Klasa Okręgowa, a w niej Arkonia Szczecin powiększyła przewagę nad GKS-em Kołbacz do siedmiu punktów.

W hitowym pojedynku Arkonia pokonała na wyjeździe Energetyka Gryfino 2:0. Po rzucie rożnym gola głową zdobył Andrii Zhupanov, a po kontrataku wynik podwyższył Dominik Grochowski. Przy jednobramkowym prowadzeniu rzut karny obronił bramkarz Szczecinian Adrian Piekutowski.

- Był to dla nas bardzo trudny mecz, ponieważ przeciwnik zagrał bardzo dobrze w obronie niskiej i z kontrataku - powiedział po spotkaniu Mateusz Otto, trener Arkonii. - Oprócz rzutu karnego nasz bramkarz wybronił jeszcze kilka dobrych sytuacji, a my byliśmy skuteczniejsi od rywala. Jeszcze raz szacunek dla Energetyka, który zagrał świetne spotkanie, a dla nas był to jeden z najtrudniejszych meczów w tym sezonie.

W innych pojedynkach gr. 2 Hutnik Szczecin przegrał na wyjeździe z Odrą Chojna 0:2, a bramki strzelili: Marcin Borczyński i Marcin Kukuć. Stal Szczecin rozgromiła u siebie Rurzycę Nawodna 5:0, a golami podzielili się: Konrad Czechowicz (2), Jakub Wośkowiak, Mateusz Rumowski i Mateusz Woźny.

Na sztucznym boisku przy ulicy Piaskowej w Policach Mierzynianka Mierzyn zremisowała z Akademia Piłkarska Kasta Żaki Szczecin 3:3, a gole dla szczecińskiej drużyny zdobyli: Dominik Gołda, Andrzej Motyl i Tymoteusz Małek.

W gr. 1 Jeziorak Szczecin wygrał na trudnym terenie z Orłem Łoźnica 3:0, a bramki zdobyli: Miłosz Magdziak (2) i Jacek Chodorowski. Na uwagę zasługuje pierwsze trafienie Magdziaka, który po rzucie rożnym zdobył bramkę z przewrotki.

- Tak jak się spodziewaliśmy, gospodarze byli groźni po stałych fragmentach gry, ale byliśmy skoncentrowani i do przerwy prowadziliśmy po golu kapitana Chodorowskiego - powiedział po wygranym meczu Michał Kowalczyk, trener Jezioraka. - Jesteśmy zadowoleni, bo zasłużenie wygraliśmy to spotkanie. ©℗ (PR)

